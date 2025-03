US-Komiker Tracy Morgan scherzt nach medizinischem Notfall

Nach einem medizinischen Notfall am Rande eines Basketballspiels in New York hat US-Komiker Tracy Morgan schnell wieder Humor gezeigt. Der 56-Jährige postete ein Foto von sich in einem Krankenhausbett, auf dem er mit einem Daumen-hoch-Zeichen in die Kamera lacht. Es gehe ihm jetzt besser, teilte der Comedian mit. Die Ärzte würden von einer Lebensmittelvergiftung ausgehen. Er dankte den Helfern im New Yorker Madison Square Garden, die sich bestens um ihn gekümmert hätten und den Platz nach dem Vorfall säubern mussten.

Morgan, der bei einem Spiel der New York Knicks gegen die Miami Heat als Zuschauer dabei war, hatte sich mitten während des Wettkampfes direkt am Spielfeldrand plötzlich übergeben. Er wurde in einem Rollstuhl aus der Sportarena gefahren. Das Spiel musste laut US-Medienberichten zum Reinigen des Platzes kurz unterbrochen werden.

Der langjährige Knicks-Fan Morgan witzelte nach dem Sieg der New York Knicks, dass er seinem Lieblingsteam durch sein Erbrechen möglicherweise geholfen habe.

Morgan ist vor allem aus TV-Sendungen wie «30 Rock» und «Saturday Night Live» bekannt. Er spielte auch in Filmen wie «Cop Out», «Was Männer wollen» und «Der Prinz aus Zamunda 2» mit.

Der vierfache Vater war 2014 schwer verletzt worden, als ein Lastwagen den Kleinbus des Schauspielers rammte. Dabei war ein Mensch ums Leben gekommen. Morgan musste wochenlang in Krankenhäusern und Rehazentren behandelt werden.

Tracy Morgan ist ein langjähriger Knicks-Fan. Foto: Heather Khalifa/FR172147 AP/AP/dpa