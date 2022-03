NS-„Euthanasie“

18:29 Uhr

NS-Morde in Heilanstalt Kaufbeuren-Irsee: Tragen auch Familien Schuld?

Xaver, der behinderte Sohn der Bauersfamilie Rager (rechts), kam vom elterlichen Hof in Jengen bei Buchloe zunächst zur Betreuung nach Ursberg. 1940 wurde er in die Heil- und Pflegeanstalt Irsee verlegt und von dort 1941 in die Gaskammer in Hartheim bei Linz geschickt.

Plus Ein Buch fragt, welche Rolle Familien bei der Ermordung von Psychiatrie-Patienten in Kaufbeuren-Irsee spielten - und blickt in Briefe von Angehörigen.

Von Martin Frei

Für Götz Aly war die Sache klar. In seinem 2013 veröffentlichten Buch „Die Belasteten“ rückte der bekannte Berliner Politik- und Sozialwissenschaftler die Angehörigen von NS-„Euthanasie“-Opfern durchaus in die Nähe der Täter. Viele Familien von behinderten und psychisch kranken Menschen hätten das Vorgehen der Nationalsozialisten begrüßt, zumindest aber toleriert, diese „Ballast-Existenzen“ durch Gas, Medikamente oder Hungerkost gezielt zu töten. Alys These sorgte und sorgt nach wie vor für Diskussionen, aber auch für eine intensivere Beschäftigung mit der Rolle der Angehörigen von etwa 230.000 Menschen, die während des Zweiten Weltkriegs in psychiatrischen Einrichtungen im Deutschen Reich umgebracht wurden.

