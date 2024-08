Wie kommt man morgen an Tickets für das Oasis-Comeback?

Jahrelang haben Fans auf die Versöhnung der Gallagher-Brüder gewartet, jetzt ist es so weit. Am Dienstagmorgen gaben Noel und Liam Gallagher bekannt: Ihre Britpop-Band Oasis feiert Comeback und geht nach 15 Jahren wieder auf Tour. In den sozialen Medien kündigten sie 17 Konzerte in Großbritannien und Irland an.

Nach 15 Jahren haben die Brüder ihre Fehde offenbar auf Eis gelegt. „Die Waffen sind verstummt“, sagte die Britpop-Band laut Daily Mail. Die Brüder hatten ihre musikalische Zusammenarbeit 2009 nach einer Prügelei hinter den Kulissen beim Rock en Seine Festival in Paris beendet.

Termine der Oasis-Konzerte 2025 im Überblick

Zunächst hatte Oasis 14 Konzerte angekündigt. Aufgrund der Nachfrage kommen laut der Band nun noch drei weitere Termine hinzu. Das sind alle gepanten Konzerte:

4. und 5. Juli 2025: Cardiff (Principality Stadium)

11., 12., 16., 19. und 20. Juli 2025: Manchester (Heaton Park)

25., 26. und Juli sowie 2. und 3. August 2025: London (Wembley Stadium)

8., 9. und 12. August 2025: Edinburgh (Scottish Gas Murrayfield Stadium)

16. und 17. August 2025: Dublin (Croke Park)

Tickets für Oasis-Comeback ab Samstag im Presale

Bereits vor dem offiziellen Vorverkaufsstart konnten sich Fans für einen Presale anmelden. Unter den Angemeldeten wurden dann Codes ausgelost, mit denen sie bereits am Freitagabend Tickets kaufen können.

Alle anderen haben dann am Samstagvormittag (31. August) die Chance auf Tickets für die Oasis-Konzerte. Der Vorverkauf startet um 9 Uhr deutscher Zeit für die Shows in Dublin und um 10 Uhr für die restlichen Konzerte. Auf diesen Plattformen werden Tickets für die Shows angeboten:

Auch in Deutschland kann man beim Ticketanbieter Ticketmaster Karten kaufen. Wer dort bereits einen Account besitzt, kann sich mit seinen Daten bei Ticketmaster UK anmelden. Auch für die anderen Portale benötigt man einen Account.

Diese Preise werden für Oasis-Tickets erwartet

Die Ticketpreise halten sich laut britischen Medien im Rahmen. Die günstigsten Karten sollen bereits ab 87 Euro zu haben sein, für Stehplätze würden mindestens 180 Euro fällig. Auch VIP-Pakete sollen angeboten werden.