Große Oper in der Maschinenhalle Ödenpullach

Da kommt sie: Die Reihen der Arbeiterinnen lichten sich wie beim Einzug einer Königin, keiner der Soldaten mag seine Augen von ihr abwenden. Mit ihrer Schönheit, ihrer Ausstrahlung und ihrem Temperament sticht die junge Carmen unter dem Fabrikpersonal hervor. Sie ist eine Attraktion und weiß es. Seit der Uraufführung vor genau 150 Jahren an der Pariser Opéra Comique ist „Carmen“ eine der bekanntesten und meistgespielten Opern auf Europas Bühnen. An der Mailänder Scala, in Barcelona, Hamburg oder Verona steht die dramatische Geschichte um das Schicksal der jungen Frau, deren selbstbewusstes Leben von einem gekränkten Liebhaber gewaltsam beendet wird, regelmäßig auf dem Programm. Wenige hingegen dürften das große Werk des französischen Komponisten Georges Bizet mit dem Aufführungsort „Maschinenhalle Ödenpullach“ verbinden.

Maschinenhalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberhaching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis