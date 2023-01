Schlager-Duo Fantasy besteigt den Thron

Wechsel an der Spitze: In den Album-Charts tummeln sich auf den ersten fünf Plätzen diese Woche nur Neueinsteiger. Die musikalischen Genres könnten vielfältiger kaum sein.

Zum sechsten Mal hat es das Schlager-Duo Fantasy an die Spitzenposition der Charts geschafft. Das gab GfK Entertainment am Freitag bekannt. Die beiden Musiker Martin Hein und Fredi Malinowski steigen mit "Mitten im Feuer" neu auf Platz eins der offiziellen deutschen Album-Charts ein.

Dort besteht diese Woche die komplette Top 5 aus Neueinsteigern: Die Metal-Band Beyond The Black liegt mit ihrem selbstbetitelten Album auf Platz zwei. Dahinter folgen Die Fantastischen Vier mit "The Liechtenstein Tapes" auf der Drei sowie Ex-HIM-Sänger Ville Valo alias VV mit "Neon Noir" auf der Vier. Auf Platz fünf landet Jürgen Drews mit "Geil war's... Danke Jürgen!".

In den Single-Charts liegt die Musikerin Ayliva vorne - für ihr Lied "Sie weiß", das sie mit Rapper Mero aufgenommen hat. Dahinter steigt neu US-Musikerin Miley Cyrus mit "Flowers" ein. Auf Platz drei liegen diese Woche Raye feat. 070 Shake mit "Escapism", dahinter folgen David Guetta & Bebe Rexha mit "I'm Good (Blue)" und Peter Fox feat. Inéz mit "Zukunft Pink".

(dpa)