Bahn rüstet sich für Wiesn: Mehr Züge, mehr Reinigung

Mehr S-Bahnen, längere Züge, zusätzliches Personal - und intensivere Reinigung an Bahnhöfen: Zum Oktoberfest stockt die Deutsche Bahn ihr Angebot rund um München auf. Mit rund 440 zusätzlichen oder verlängerten Fahrten biete die S-Bahn während der Wiesn auf allen Linien einen 20-Minuten-Takt bis zum Betriebsschluss weit nach Mitternacht, teilte die Bahn mit.

100.000 Fahrgäste mehr pro Tag

Die S-Bahn München erwartet etwa 100.000 Fahrgäste mehr pro Tag. «Wir haben uns intensiv auf das größte Volksfest der Welt vorbereitet», verspricht der Konzernbevollmächtigte für Bayern, Heiko Büttner und erinnert: «Wer mit uns fährt, ist nicht nur klimaschonend unterwegs, sondern kann auch sicher seinen Führerschein behalten.»

Mehr als 120 zusätzliche Sicherheitsmitarbeiter seien im Einsatz. Im Zentrum stehe der Wiesn-Bahnhof Hackerbrücke, wo bis zu 60 Mitarbeitende zeitgleich vor Ort sein werden, hieß es. Von dort gehen viele Oktoberfest-Besucher zur Theresienwiese, auf der am Samstag die Wiesn beginnt. Auch unter anderem am Hauptbahnhof und in Zügen seien Streifen unterwegs.

Rechter Weg zum Fest und Gepäckaufbewahrung

Weil größere Rucksäcke und Taschen nicht aufs Festgelände mitgenommen werden dürfen, biete die Bahn neben den Schließfächern im Hauptbahnhof zusätzlich eine eigene Gepäckaufbewahrung im Bereich des ehemaligen Intercity-Hotels an.

In der Gleishalle am Hauptbahnhof werden Wiesn-Besucher zudem auf den rechten Weg zum Fest geleitet, wenn sie zu Fuß gehen wollen. «z' Fuaß samma schnella» heißt der Schriftzug, den hoffentlich auch das auswärtige und internationale Publikum versteht.

Mehr putzen an Bahnhöfen

Auf einen deutlich erhöhten Andrang stellt sich auch die DB InfraGo ein – insbesondere an den zentralen Stationen Hauptbahnhof und Hackerbrücke. Die Reinigung dort und auch an den anderen Bahnhöfen entlang der Stammstrecke werde deshalb intensiviert. Zwischen Hackerbrücke und Marienplatz sollen bis in die Nacht fast durchgehend Reinigungskräfte unterwegs sein.

Von Samstag an bis 6. Oktober werden Millionen Besucher zur Wiesn erwartet, die als größtes Volksfest der Welt gilt.