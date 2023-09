Olivia Rodrigo kommt nach Deutschland: Vorverkauf ab heute

Im kommenden Jahr kommt Olivia Rodrigo für fünf Konzerte nach Deutschland. Ab heute startet der Vorverkauf der Tickets. Hier gibt es alle Infos.

Gute Nachrichten für alle Fans von Olivia Rodrigo. Die US-amerikanische Sängerin kommt im kommenden Jahr im Rahmen ihrer GUTS world tour nach Deutschland. Wer bei einem ihrer Konzerte dabei sein will und nach den begehrten Code zum Ticketkauf erhalten hat, hat ab Donnerstag, 21. September, Chancen auf die Karten. Um 15 Uhr startet der Vorverkauf.

Olivia Rodrigo geht 2024 auf Tour: Termine in Deutschland

GUTS world tour umfasst mehr als 50 Konzerte und beginnt am 23. Februar im kalifornischen Palm Springs. Nach zahlreichen Shows in den USA geht es für Olivia Rodrigo Ende April nach Irland und danach nach Großbritannien. Nach Konzerten in Belgien, den Niederlanden, Norwegen und Dänemark kommt die Sängerin im Juni nach Deutschland. Das sind die Termine im Überblick:

1. Juni 2024: Berlin (Mercedes-Benz-Arena)

(Mercedes-Benz-Arena) 4. Juni 2024: Hamburg ( Barclays Arena)

( Arena) 5. Juni 2024: Frankfurt (Festhalle)

(Festhalle) 7. Juni 2024: München (Olympiahalle)

(Olympiahalle) 12. Juni 2024: Köln ( Lanxess-Arena )

Olivia-Rodrigo-Tour 2024: Tickets ab 21. September

An Tickets für die Konzerte zu kommen, ist etwas kompliziert. Bis Sonntag, 17. September, um 23 Uhr konnten sich Fans für den Zugang zum Ticketverkauf vorab bei Ticketmaster registrieren – "damit Bots blockiert, der Weiterverkauf eingeschränkt und mehr Tickets direkt in die Hände von echten Fans gegeben werden können", so der Ticketanbieter. Die Registrierung ist aber keine Garantie für den Zugang zum Ticketverkauf. "Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage größer sein wird als die Anzahl der verfügbaren Tickets, sodass nur eine begrenzte Anzahl zufällig ausgewählter Fans Zugang zum Verkauf erhalten wird", schreibt Ticketmaster auf seiner Webseite.

Wer das Anmeldeformular ausgefüllt hat, sollte bis zum 20. September eine E-Mail mit zwei Möglichkeiten erhalten haben:

Entweder man wurde nach dem Zufallsprinzip für den Ticketvorverkauf ausgewählt und erhält einen einmaligen Code per Mail. In diesem Fall kann man am 21. September ab 15 Uhr am Vorverkauf teilnehmen. Doch auch dann ist nicht sicher, dass man Tickets erhält. Die Tickets werden nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vergeben.

teilnehmen. Doch auch dann ist nicht sicher, dass man Tickets erhält. Die Tickets werden nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vergeben. Oder man steht auf der Warteliste, und es kann sein, dass man etwas später zufällig ausgewählt wird, um am Ticketverkauf teilzunehmen, falls noch Karten verfügbar sein sollten. In diesem Fall wird man erneut per E-Mail benachrichtigt.

Lesen Sie dazu auch