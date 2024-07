Zur Olympia-Eröffnung: Louvre und andere Museen zu

Zum Start der Olympischen Sommerspiele am 26. Juli bleiben in Paris zahlreiche Museen geschlossen. Zu den Einrichtungen, die wegen der verstärkten Sicherheitsmaßnahmen um die Austragungsorte inmitten der Metropole nicht öffnen, gehören der Louvre und das Orsay-Museum (Musée d'Orsay). Die beiden weltberühmten Museen bleiben am Tag der Eröffnungszeremonie sowie am Tag davor geschlossen.

Das Orangerie-Museum im Tuileriengarten, das impressionistische Meisterwerke besitzt, schließt rund um die Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August) und Paralympics (28. August bis 8. September) an den Tagen 20., 25. und 26. Juli sowie 26. und 28. August.

Für eine mehrwöchige Schließung bis zum 13. August hat sich das Menschenkunde-Museum, das Musée de l’homme, am Trocadéro gegenüber dem Eiffelturm entschieden. Der Eiffelturm selbst bleibt am 26. Juli zu.

Icon Vergrößern Das Orsay-Museum in einem früheren Bahnhof gehört zu den Einrichtungen, die zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele zu bleiben. (Archivfoto) Foto: Philippe Lopez/AFP/dpa Icon Schließen Schließen Das Orsay-Museum in einem früheren Bahnhof gehört zu den Einrichtungen, die zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele zu bleiben. (Archivfoto) Foto: Philippe Lopez/AFP/dpa