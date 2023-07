Konzerte 2024 im Olympiastadion und in der Olympiahalle in Überblick

Auch im Jahr 2024 stehen im Olympiapark München mehrere musikalische Highlights auf dem Programm. Welche Konzerte im Olympiastadion und in der Olympiahalle stattfinden.

Während in diesem Jahr – nach den Auftritten von Harry Styles, Rammstein, Depeche Mode und Pink – nur noch zwei Konzerte im Münchner Olympiastadion anstehen, stehen schon die ersten Künstler für das kommende Jahr fest. Zuvor werden noch Bruce Springsteen & The E Street Band und The Weeknd unter dem Zeltdach auftreten. Auch in der Olympiahalle geben sich wieder Weltstars die Klinke in die Hand.

Konzerte und Festivals im Olympiastadion 2024

Die ersten Künstlerinnen und Künstler, die im kommenden Jahr im Münchner Olympiastadion auftreten werden, wurden bereits bekannt gegeben. Das sind alle Konzerte in der Übersicht:

24. und 26. Mai 2024; Metallica

22. Juni 2024: Andreas Gabalier

27. und 28. Juli 2024: Taylor Swift

Konzerte in der Olympiahalle München 2023

Auch in der Münchner Olympiahalle werden internationale Superstars verschiedener Musikgenres auftreten. Unter anderem werden Depeche Mode und Niall Horan zu Gast sein. Aber auch deutsche Sänger wie Mark Forster und Pietro Lombardi kommen 2024 nach München. Das sind alle Konzerte, Shows und Veranstaltungen im kommenden Jahr in der Olympiahalle:

4. bis 7. Januar 2024: Holiday on Ice

11. bis 16. Januar 2024: EFH Euro 2024

25. Januar 2024: André Rieu

13. Februar 2024: Pietro Lombardi

17. und 18. Februar 2024: Cavalluna

22. Februar 2024: Aida

2. März 2024: Die Schlagernacht des Jahres

7. März 2024: Depeche Mode

15. bis 17. März 2024: Disney on Ice

on Ice 20. März 2024: Niall Horan

22. März 2024: The World of Hans Zimmer

25. März 2024: Judas Priest

2. April 2024: Mark Forster

13. April 2024: Night of the Jumps

17. April 2024: Abbamania the Show

20. April 2024: Lord of the Dance

23. April 2024: Disney in Concert

in Concert 18. Mai 2024: Howard Carpendale

15. und 16. Juni: Ehrlich Brothers

Die Konzerte, die in der kleinen Olympiahalle von München stattfinden, sind hier nicht mit aufgelistet.

Olympiastadion und Olympiahalle: Anfahrt

Besucherinnen und Besucher von Konzerten im Olympiastadion oder in der Olympiahalle können Parkplätze in der Nähe des Olympiaparks oder Park&Ride-Möglichkeiten rund um München nutzen. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, hat die Wahl zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks: