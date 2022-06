Die Rolling Stones bleiben Teufelskerle

Plus Die Rolling Stones feiern ihr 60-Jähriges mit einer Europatournee. Im Olympiastadion führt das zu einem Familienfest – Jung und Alt, bunt gemischt.

Schaut man aufs Papier, auf diese Zahlen, denkt man sich: Jetzt spielen sie auf Stühlen, im Sitzen, alles Akustik. Mick Jagger wird im Juli 79 Jahre alt, Keith Richards ein paar Monate später, im Dezember. Und Ron Wood, der jüngste der Stones, hat eben seinen 75. Geburtstag gefeiert. Wenn man sie dann aber einen Abend lang im Olympiastadion erlebt und sieht, wie viel Energie von diesen Herren ausgeht, mit wie viel Kraft sie ein ganzes Stadion von Anfang an mitreißen können, möchte man die drei zum Schluss nur fragen, was ihr Geheimnis des Nicht-Älter-Werdens ist.