Oper

18:00 Uhr

Abschied von Christian Thielemann: Salzburger Schwanengesang

Plus „Lohengrin“ ist die letzte Neuproduktion Thielemanns als künstlerischer Leiter der Osterfestspiele. Einmal mehr zeigt sich: Er ist der aufregendste Wagner-Exeget heute.

Von Stefan Dosch

"Nun sein bedankt, mein lieber Schwan“, singt Lohengrin in Richard Wagners gleichnamiger Oper, als das eigenwillige Wassertaxi ihn, den erwarteten „Retter“, bei Elsa, der in Not Geratenen, abgesetzt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen