Oper

vor 49 Min.

Richard-Wagner-Festspiele: In Bayreuth darf wieder gelacht werden

Tannhäuser (Klaus Florian Vogt) und Venus (Ekaterina Gubanova) genießen das ungezügelte Leben, das Publikum genießt mit in Tobias Kratzers Bayreuther Inszenierung.

Plus "Tannhäuser" in der Inszenierung von Tobias Kratzer hat schon Kultstatus, und der Regisseur weiß auch in diesem Jahr, wie er den Erwartungen gerecht wird.

Von Stefan Dosch Artikel anhören Shape

Zum Bayreuther Festspielalltag gehört, dass neu verpflichtete Sängerinnen und Sänger in bestehende Inszenierungen eingeführt werden müssen, was zumeist auch ein wenig Nachjustierung an szenischen Stellschrauben mit sich bringt. Der Regisseur Tobias Kratzer und sein Team mussten für ihren im nun vierten Festspieljahr gezeigten "Tannhäuser" jedoch nicht nur Feintuning vornehmen, sie hatten richtig zu tun. Denn die viel gerühmte Inszenierung um Wagners Rittersänger, der im Venusberg der freien Liebe frönt, ihrer schließlich überdrüssig wird und zu seiner alten Flamme Elisabeth auf die Wartburg zurückkehrt, wo er im Sänger-Wettstreit fatalerweise eine Lanze für die Venus-Liebe bricht – diese Bayreuther "Tannhäuser"-Inszenierung macht zu einem wesentlichen Teil Gebrauch von Videosequenzen, die es neu zu produzieren galt. Sind 2023 doch mit Klaus Florian Vogt (Tannhäuser) und Elisabeth Teige (Elisabeth) die maßgeblichen Rollen neu besetzt.

Somit – neben der bereits erprobten Venus von Ekaterina Gubanova und den beiden altbekannten stummen Rollen Oskar (Manni Laudenbach) und Drag-Künstler Le Gateau Chocolat – auch zwei neue Gesichter in jener Szene, die sich in Kratzers Inszenierung Jahr für Jahr stets neu ausnimmt auf der Videoleinwand und als "Tannhäuser"-Running Gag inzwischen regelrecht Kultstatus erlangt hat ob ihres selbstreflexiven Humors: Diesmal also sieht man Tannhäuser, Venus und Le Gateau Chocolat mit Digitalbrillen über dem Gesicht fröhlich schunkelnd in ihrem knautschigen Kleinlaster dahintuckern, während Oskar abseits sitzt und ein Pappschild hochhält mit der Aufschrift "Brille gesucht" – Stichelei natürlich gegen die bei Weitem nicht ausreichenden 330 digitalen Brillen für den "Parsifal".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen