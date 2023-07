Salzburger Festspiele: Das Psychogramm des Mörderpaars "Macbeth"

Plus Das Ensemble besteht aus einem Reigen großer Stimmen: Kann da etwas schiefgehen bei diesem großen Verdi-Abend in Salzburg?

Machtgier, Mordlust und Gewaltherrscher-Paranoia: Macbeth und seine Lady haben als Prachtpaar des Bösen ihren Logenplatz in der Theatergeschichte sicher. Bei und mit ihnen geht’s nicht um die Liebe, sondern ums Herrschen um jeden Preis. Aber je mehr sie morden, je größer ihre Freveltaten werden, desto irrer werden die beiden. Auch und gerade in Giuseppe Verdis eingedampfter Opernfassung des Shakespeare Dramas.

Der polnische Regisseur Krzysztof Warlikowski hat die Oper für die Salzburger Festspiele mit Starbesetzung auf die Bühne gebracht. Dabei gilt sein Interesse weniger den Fragen der Macht als vielmehr der Psychologie des Mörderpaars. Wie wird man so? Warlikowskis Antwort: durch ungewollte Kinderlosigkeit. Während Macbeth sich im ersten Akt gemeinsam mit Banco im Krieg bewährt und dort die Prophezeiung der Hexen hört, hier ein großer Chor von blinden Frauen, erhält Lady Macbeth von einem Arzt die niederschmetternde Diagnose.