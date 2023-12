Opern-Premiere

Augsburgs neue "Lucia": Der Wahnsinn kommt mit gläsernen Tönen

Plus Donizettis Oper "Lucia di Lammermoor" ist am Staatstheater Augsburg in einer Neuinszenierung zu sehen. Regie und Ausstattung führen in ein schottisches Schlossgemäuer. An anderer Stelle enttäuscht jedoch die Produktion.

Düster ist's im Innern des Schlosses irgendwo in den rauen Gefilden Schottlands, das Gemäuer schwärzlich vor Schimmel und Ruß, schaurig das Gewinkel mit Treppchen hier und Durchgang dort: Willkommen in der neuen "Lucia di Lammermoor" des Staatstheaters Augsburg. Hinrich Horstkotte hat Donizettis Oper in Szene gesetzt in Zusammenarbeit mit dem Bühnenbildner Siegfried E. Mayer, und die Feldstudien vor Ort, die der Regisseur erklärtermaßen betrieben hat, finden ihren Niederschlag in der Detailverliebtheit, ja in der Opulenz dessen, was einem da im Augsburger Martinipark vor Augen gebracht wird. Historisierend angelehnt an das späte 16. Jahrhundert sind auch die Kostüme (ebenfalls Horstkotte), und wenn, wie gleich im ersten Bild, die Leibgarde von Enrico, Lucias Bruder, verschwörerisch die Köpfe zusammensteckt, dann ruft das Rembrandt'sche Nachtwachen-Atmosphäre herauf. Dunkel gestimmt, wohlig anzuschauen.

Treu geblieben ist die Regie den Verhältnissen von einst aber nicht nur im Dekor, sondern auch in der Zeichnung der Hauptfigur: Lucia ist noch keine Erwachsene, sondern in der Passage vom Kind zur Frau. In der Augsburger Neuinszenierung ist das nicht nur unterstrichen durch Figurendopplung – Lucia begegnet sich selbst als Kind –, auch die Interpretin der Hauptfigur trägt zumeist kindhafte Kleidung. Bis sie, der dynastischen Finten ihres Bruders sich fügend, verheiratet wird mit Arturo, für den sie nichts empfindet, ganz im Gegensatz zu Edgardo, den Lucia liebt, der aber in Feindschaft lebt mit Enrico.

