17:08 Uhr

Münchens neue "Semele": Breakdance im Reich der Götter

Da staunt nicht nur die Götterwelt: Jakub Jozef Orlinski versteht sich in der "Semele"-Neuinszenierung keineswegs nur aufs Singen.

Plus Aus Händels Oper macht Claus Guth ein kluges Spiel um eine Frau, die hinter die Kulissen ihrer Welt blicken will. Mit dabei Jakub Jozef Orlinski, der sich nicht nur als Countertenor präsentiert.

Von Rüdiger Heinze

"Sind Sie hierhergekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss den Bund der Ehe zu schließen?" Vor dieser Frage steht eines schönen Tages - ganz in Weiß - auch Semele, den drängenden Bräutigam zur Seite, den schiebenden Vater, die Freunde, die Hochzeitsgäste schwer erwartungsfroh im Rücken.

Aber da entschließt sich Semele kurzerhand zur Prüfung, ob sie - bevor sie sich ewig bindet - nicht doch was Besseres findet. Ein nachweislich heißes Eisen hat sie ja durchaus im Feuer, ein Eisen, das nicht nur was Besseres sein dürfte, sondern praktisch das Maximale, Allerhöchste überhaupt ist: Jupiter. Da darf man schon mal einen Gedanken dran verschwenden. Womöglich mit der Folge der Unsterblichkeit. Er ist scharf auf sie, sie scharf auf ihn, im Bett klappt's erfüllend, wie beide wissen. Warum also nicht?

