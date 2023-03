Uralt und hochgelobt: Das Bayerische Staatsorchester ist 500 Jahre alt

Plus Das Bayerische Staatsorchester, der Klangkörper im Münchner Nationaltheater, schaut auf eine lange Geschichte zurück. Eine Ausstellung fasst Ernstes und Kurioses zusammen.

Was währt schon ein halbes Jahrtausend? Nicht einmal politische Systeme, nicht einmal Staatsgrenzen. Eine solche Zeitspanne ist doch eher Kunstprodukten vorbehalten: Bauwerken, Skulpturen, Gemälden.