Samt Skandal und Sensation: Das waren die Oscars 2022

Will Smith rastet bei den Oscars 2022 aus und sahnt dann ab. Die Deutschen übrigens auch. Aber diesen Hauptgewinner hat wohl kaum jemand erwartet.

Hollywood hat so einiges aufgeboten, um die gut dreieinhalb Stunden des diesjährigen Oscarverleihungen so prominent und kurzweilig zu halten wie nur möglich. Gefeiert wurden unter anderem während der Gala in Los Angeles jeweils mit den Stars: 50 Jahre „Der Pate“, 30 Jahre „White Men Can’t Jump“, 60 Jahre James Bond und sogar auch noch 28 „Pulp Fiction“. Die Hauptrolle aber spielten freilich die Trophäenvergaben. Oder?

Will Smith sorgt für den Skandal der Oscars 2022

Es wurde bei allen Hinweisen auf die ernsten Zeiten, in denen man heute lebe, viel gespaßt auf der Bühne – am besten sicherlich von Amy Schumer, einer der drei Moderatorinnen, die sogar mal im Spiderman-Kostüm heransegelte. Aber der mieseste Witz des Abends wird in Erinnerung bleiben. Denn als Chris Rock auf die Bühne kam und bei seinen eher albernen Sprüchen auch die Frau von Will Smith nicht ausließ, indem er auf ihre Kurzhaarfrisur anspielte, er sei schon sehr gespannt auf den Film „G.I. Jane 2“, ein Militärdrama – da versuchte Will erst noch gute Miene zu zeigen. Spätestens der Blick auf Frau Jada aber offenbarte Empörung. Und was machte der Gatte daraufhin? Schritt auf die Bühne und verpasste Chris Rock live vor der ganzen Filmwelt eine Ohrfeige. Als der zwar verdutzt war, aber noch nachwitzeln wollte, schrie Smith, wieder auf seinem Platz neben Jada sitzend und unter Verwendung von reichlich F-Wörtern, er soll den Namen seiner Frau nie mehr in den Mund nehmen. Im wahrsten Sinne ein Paukenschlag, das haben die Oscars so auch noch nicht gesehen. Und als Will Smith später nochmal auf die Bühne zurückkehrte und dabei durchaus auch (beim Publikum und der Acadamy, nicht aber bei Chris Rock) um Entschuldigung bat, tat er dies doch in Anlehnung an den Film, für den er dann dort stand („King Richard“) als Beschützer seiner Familie. Eben das hatte er ja gerade auch eindrücklich vorgeführt…

Die Darsteller und die Crew von "Coda" nehmen den Preis für den besten Film entgegen. Foto: Chris Pizzello/Invision, AP/dpa

Academy Awards: Die Favoritensiege

Mit jenem zweiten Auftritt holte sich Will Smith dann auch seinen ersten Oscar ab – und danke dafür in einer tränenreichen Rede, in dem er am meisten über sich selbst und die Rolle sprach, die Gott auf dieser Welt für ihn vorgesehen habe, voller Selbstergriffenheit also. Es war ein Favoritensieg für seine Hauptrolle in „King Richard“ – und von solchen Siegen gab es durchaus noch weitere. So gewann Jane Campion nach der Nominierung einst für „Das Piano“ nun mit „The Power oft the Dog“ ihren ersten Regie-Oscar – man hätte an dieser Stelle auch erwarten können, dass es das Western-Drama dann auch zum „Besten Film“ schaffen würde, aber dazu gleich… Denn zunächst noch Weiteres, was erwartet werden konnte: Disney’s „Encanto“ gewann bei den animierten Filmen, die Murakami-Verfilmung „Drive My Car“ bei den fremdsprachigen – und „Dune“ strich fast alle technischen Trophäen ein. Darunter auch…

Die deutschen Sieger der Oscar-Verleihung 2022

Zwei Deutsche waren an diesem Abend nominiert, beide für „Dune“ – und beide gewannen auch jeweils einen Goldjungen. Gerd Nefzer siegte mit einem Team im Bereich Spezialeffekte, hatte aber bei bereits einlaufender Musik nur noch Zeit für den einen deutschen Moment, nachdem die Kollegen bereits zu viele Worte gefunden hatten. Er sagte: „Dankeschön, Thank You“ – und das war’s. Aber immerhin. Der zweite Preisträger dagegen hätte vielleicht mehr sagen dürfen, wenn er denn da gewesen wäre. Filmmusikkomponist Hans Zimmer nämlich gewann zum zweiten Mal den Oscar, war aber gar nicht erst angereist, weil er derzeit auf Konzerttournee in Europa ist – und weil er nach sehr vielen Nominierungen ohne Ehrung vielleicht auf ein solches Dacapo verzichten wollte? 27 Jahre nach dem Goldjungen für „Der König der Löwen“ aber hätte er diesen hier für „Dune“ dann vielleicht doch lieber persönlich übergeben bekommen, auch wenn die Bereiche abseits der Hauptkategorien denkbar knapp gehalten wurden in den Ehrungen – was bereits im Vorfeld durchaus für manche Verstimmung gesorgt hatte.

Krieg in der Ukraine: Boykott der Oscars 2022 bleibt aus

Sean Penn hatte im Vorfeld hat zum Boykott der Veranstaltung aufgerufen, wenn dabei nicht auch über die Ukraine und deren Präsidenten Selenskyj gesprochen werde. Die veranstaltende Academy beschränkte sich auf das absolute Minimum und bat per Text auf einem zentralen Bildschirm um einen Moment der Stille für die Menschen in der Ukraine - im Übergang zu einer Werbepause… Als die alten „Godfather“-Heroen dann aber im Trio auf die Bühne kamen, Francis Ford Coppola, Robert DeNiro und Al Pacino, sprachen die es immerhin aus: „Viva the Ukraine!“, sagten Coppola und DeNiro. Das Wort Krieg aber sprach an diesem Abend keiner in Hollywood aus. Viel mehr war die Rede von Beginn an aber von Diversität. Von Ariana DeBose, die als beste Nebendarstellerin in „West Side Story“ ausgezeichnet wurde, bis zu Jessica Chestain, die den Oscar als beste Hauptdarstellerin in „The Eyes of Tammy Faye“ erhielt, ging es um die gleichen Rechte und Möglichkeiten, die auch queere Menschen haben (sollten), und die Anfeindungen, die diese stattdessen mitunter erlebten und sie (Chestain) immer wieder in den Selbstmord trieben. Und dann war da auch noch der Hauptsieger…

Die Sensation der Oscar-Verleihung 2022

Denn nein, es sahnte eben nicht Jane Campion mit dem insgesamt ja zwölf Mal nominierten „The Power oft the Dog“ auch noch den Hauptpreis ab. Und auch Kenneth Branagh ging zwar bei der achten Nominierung nun zum ersten Mal mit einem nach Hause (für das beste Original-Drehbuch zu „Belfast“ – aber ebenso wenig wie ihm und wie Steven Spielberg („West Side Story“) gehörte der krönende Abschluss. Es siegte doch relativ sensationell mit drei Preisen bei drei Nominierungen: „Coda“. Das Drama um eine sprechende und vor allem singende Tochter taubstummer Eltern schaffte es vom Independent Film auf die größte Bühne der Welt und zum Triumph. Nebendarsteller Troy Kotsur gewann, das Drehbuch wurde als bestes adaptiertes ausgezeichnet – und dann der ganze Film als bester! Gebärdensprache bei Dankesreden, ein Fokus auf die Lebensumstände gehandicapter Menschen und ein passend geräuschloser Applaus mit winkenden Händen – ein unerwarteter Fokus dieser Oscar-Verleihung. Und auch die Präsentation des Hauptpreises war bereits durchaus anrührend, als die wie immer sofort sehr präsente Lady Gaga an der Seite einer gebrechlich wirkenden Liza Minelli auftrat. Die andere Seite des Entertainments, die menschliche, auf die sich Lady Gaga aber bei all ihrer Wucht doch auch versteht.

Das Pop-Duell der Oscars 2022

Die Sängerinnen des Abends aber waren diesmal andere. Von Anfang an schien hier so etwas wie ein Duell der Gigantinnen des Gegenwarts-Pop heraufzudämmern. Denn die Show begann ja anmoderiert von den Schwestern Venus und Serena Williams mit dem Song zum Film ihres Lebens „King Richard“: „Be Alive“ von Beyonce Knowles – mit großem Aufwand und großer Choreografie live vom Ort der Geschichte eingespielt, aus Compton. Später trat dann ja auch noch Billie Eilish auf, freilich samt Bruder Finneas und dem Bond-Song „No Time To Die“ – in eher intimerem Rahmen und live auf der Bühne. Beide waren mit eben diesen Titeln ja aber auch als bester Film-Song nominiert. Und es siegte: Billie Eilish! Von der war freilich keine große Botschaft zu vernehmen. Mit 20 Jahren nun auch schon Oscar-Gewinnerin, die war schlicht überwältigt.