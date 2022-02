Die Oscar-Nominierungen: Dreieinhalb Enttäuschungen

Die diesjährigen Oscar-Nominierungen sind wenig mutig. Immerhin finden sich zwei Deutsche unter den Kandidaten.

Es sind im Grunde drei Enttäuschungen zu vermelden, wenn nun die Nominierungen für die Oscars 2022 bekannt sind, die am 27. März in Hollywood verliehen werden sollen.

1. „Ich bin dein Mensch“ ohne Oscar-Chance

Die deutsche Regisseurin mit ihrem fabelhaften Film „Ich bin dein Mensch“ ist nicht in der Endrunde dabei. Trostpflästerchen: Für die Beteiligung am Science-Fiction-Spektakel „Dune“ sind zwei andere Deutsche unter den Kandidaten – zum zwölften Mal Hans Zimmer im Bereich der Filmmusik, dazu Gerd Nezfer für die Spezialeffekte (beide haben bereits je einen Goldjungen zu Hause, Zimmer für den „König der Löwen“, Nefzer für „Blade Runner 2049“).

2. Wenig Mut, kaum Überraschungen

Die Nominierungen wirken insgesamt alles andere als mutig, sind fast durchweg sehr prominent. Zum Beispiel bei den Hauptdarstellern: Javier Bardem („Being the Ricardos“), Benedict Cumberbatch „The Power of the the Dog“), Will Smith („King Richard“) und Denzel Washington („The Tragedy of Macbeth“) – bloß Andrew Garfield aus dem Musical „Tick, Tick … Boom!“ überrascht hier. Bei den besten Filmen dagegen fehlt der Film – ein Musical aber wurde nominiert: „West Side Story“ von Steven Spielberg, der sich auch noch im Bereich Regie wiederfindet. Dort wiederum stellt Jane Campion für „The Power of the Dog“ zwar mehr als die Quotenfrau dar – ihr Streifen ist mit zwölf der am meisten nominierte.

Jane Campion, Filmregisseurin aus Neuseeland, ist mit "The Power Of The Dog" als bester Film und als beste Regie für die Oscars nominiert.. Foto: Joel C Ryan/Invision via AP/dpa

Aber neben ihr und Spielberg, Keneth Branagh („Belfast“) und Paul Thomas Anderson („Licorice Pizza“) ist Ryusuke Hamaguchi für die Murakami-Verfilmung „Drive My Car“ einzig nicht ganz erwartbar. Wobei sich damit eine Tendenz fortsetzt, siehe „Roma“ und „Parasite“, dass die Favoriten im fremdsprachigen Film auch auf die Hauptkategorien durchschlagen. Und die Hauptdarstellerinnen: alle prominent! Jessica Chastain („The Eyes of Tamy Faye“) und Olivia Coleman („The Lost Daughter“), Nicole Kidman („Being the Ricardos“) und Kirsten Stewart („Spencer“), dazu Penélope Cruz im Almodovar-Film „Parallele Mütter“. Und das führt dann zu:

3. Wenig Diversität bei den Nominierten

Was wurde nicht alles über Diversity debattiert! Das Irre ist 2022 dazu nicht nur, dass in obiger Kategorie keine nicht-weiß ist (bei Nebendarstellerinnen sind es Aunjanue Ellis aus „King Richard“ und Ariana DeBose aus „West Side Story“, während da bei den Männern Flaute herrscht). Irre ist, dass die beiden dunkelhäutigen Nominierten als Hauptdarsteller in erstaunlichen Konstellationen auftreten: Denzel Washington gibt (Kulturelle Aneignung? Kein White Facing!) Shakespeares Macbeth; und die Tennis-Heldinnen-Geschichte der Williams-Schwestern wird mit Will Smith durch den Vater erzählt, der Mann als „King Richard“. Immerhin gibt es hier ein echtes Trostpflaster: Das schwule Traumpaar aus „The Power of the Dog“ mit Benedict Cumberbatch wird komplett durch den ebenfalls nominierten Kodi Smit-McPhee in der Nebenrolle.

Und noch eine halbe Enttäuschung: „Don’t Look Up“

Ach ja, und 4.: Eine einzige Nominierung für „Don’t Look Up“ in den Hauptkategorien, nämlich im breiten Zehnerfeld „Bester Film“ (darunter auch bislang ungenanntes wie „CODA“ und „Nightmare Alley“) – das ist einfach zu wenig.