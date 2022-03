Unsere Empfehlungen: Die Oscars sollten dieses Jahr gehen an...

Sonntagnacht werden die wichtigsten Filmpreise vergeben. Hier sind unsere Einschätzungen, wer von den Nominierten eine Auszeichnung verdient hätte - und wer nicht.

Das Geschäft mit den Oscars: Es wird zusehends komplizierter. Nicht nur, weil auf immer mehr geachtet wird, was die federführende Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit Nominierungen und Preisen erfüllen sollte hinsichtlich Diversität und Sichtbarkeit von Frauen in Hollywood – auch die Kanäle, über die die Filme überhaupt zu sehen sind, werden ja immer vielfältiger.

Einige Werke laufen hauptsächlich auf den Streamingkanälen, die sie produziert haben, und nur noch nebenbei für ein paar Tage mal im Kino (manche auch gar nicht). Das macht auch die Auswahl dessen, was und wer denn in diesem Jahr Auszeichnungen wirklich verdient hätte und wer nicht – unabhängig von dem, was die Academy aus welchen Gründen selber entscheiden mag –, auch nicht leichter.

Obwohl, doch: Manches ist leicht. Zum Beispiel: dass Steven Spielberg mit seiner „West Side Story“ leer ausgehen sollte; dass als bester fremdsprachiger Film die Murakami-Verfilmung „Drive My Car“ gewinnen wird; dass als bester Animationsfilm „Die Mitchells gegen die Maschinen“ geradezu triumphieren muss; und dass Denis Villeneuvs „Dune“ zwar nicht in den Hauptkategorien, aber mit seiner atmosphärischen Brillanz doch in vielen Nebenkategorien absahnen sollte – mit dem Musikkomponisten Hans Zimmer (siehe unten) und dem Effekt-Spezialisten Gerd Nefzer gehen hier auch die einzigen Deutschen des Abends ins Rennen.

Unsere Empfehlungen beschränken sich aber auf die sechs Hauptkategorien. Wer dann wirklich gewinnt? Wie immer überträgt ProSieben (im Fernsehen und als Livestream) live – am Sonntag unserer Zeit ab 23.10 Uhr vom Roten Teppich in Los Angeles, die Gala beginnt um 2 Uhr.

Bester Film

Nominiert: Belfast / CODA / Don’t Look Up / Drive My Car / Dune / King Richard / Licorice Pizza / Nightmare Alley / The Power of the Dog / Westside Story

Könnte langweilig wirken, ist es aber ganz und gar nicht. Denn hier „The Power of the Dog“ als „Bester Film“ zu empfehlen, entspricht zwar einerseits einem Favoriten-Sieg, nachdem Regisseurin Jane Campion damit bereits in Serie abgeräumt hat, von den Goldes Globes über Critic’s Choice bis zu Director’s Guild Awards – aber andererseits war die Kritik daran, sind die Einsprüche gegen dieses elegisch queere Western-Drama wuchtig. Klassische Western-Vertreter fühlen sich geradezu beleidigt vom selbst klischeenahen Anti-Klischee-Aktionismus, auch kundige Cineasten (wie ein kürzlich hier noch als Chefredakteur firmierender) hätten da am liebsten Veto-Recht. Und gab’s das nicht wirklich schon mal besser mit Ang Lees „Brokeback Mountain“?

Szene aus "The Power of the Dog" mit Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch. Foto: Netflix, dpa

Für Hollywood würde das in der Kür eine Positionierung bedeuten: für ein genderliberales Werk, mit sicher folgender Häme der Trumpisten. Dabei ist der Film ja allein als Kunstwerk preiswürdig. Wer vor großer Leinwand in diesen Landschafts- und Szenengemälden nicht versinkt, wer die Charakter- und Stimmungstiefe nicht spürt – alles das also, was dem Film an sich Gewicht und Größe, (abgründige) Menschlichkeit und Schönheit verleiht, bis in die Details und die Nebenfiguren hinein –, dem ist das wohl nicht unterhaltsam genug. Ein Votum für die Souveränität der Kunst, die Eigenwilligkeit also.

Beste Regie

Nominiert: Paul Thomas Anderson / Kenneth Branagh / Jane Campion / Ryusuke Hamaguchi / Steven Spielberg

Erstaunlich, dass Kenneth Branagh und Steven Spielberg bei den Nominierten auftauchen. Befremdlich, dass es dagegen Denis Villeneuve („Dune“) und Adam McKay („Don’t Look Up“) nicht. Aber geändert hätte es wohl nichts daran, dass es (Hamagutchi wird mit „Drive My Car“ als „Bester fremdsprachiger Film“ gewinnen) rausläuft auf: entweder Jane Campion mit „The Power of the Dog“ oder Paul Thomas Anderson mit „Licorice Pizza“. Keinem der beiden Filme gebührte angesichts des je anderen ein Durchmarsch bei „Bester Film“ und Regie. So sei hier zum einen das bestürzende Versäumnis wettgemacht, dass der 51-jährige Anderson bislang leer ausgegangen ist, ob mit „Boogie Nights“ oder „Magnolia“, „The Master“ oder „There Will Be Blood“.

Zum anderen aber zeigt er sich mit „Licorice Pizza“ aber auch so souverän in der Schöpfung einer Atmosphäre über die reine Dramaturgie hinaus, wie es nur wahre Meisterschaft versteht. Regie-Oscar also! Mit zwei Wermutstropfen: Dann hätte diesen nämlich auch Quentin Tarantino für „Once Upon A Time in Hollywood“ erhalten müssen; und dann bekommt ihn jetzt halt wieder keine Frau und wieder nicht, wie schon bei „Das Piano“, Jane Campion.

Beste Hauptdarstellerin

Nominiert: Jessica Chestain / Olivia Coleman / Penelope Cruz / Nicole Kidman / Kirsten Stewart

Wohl wird hier auch Hollywood dem Lady-Di-Drama erliegen und Kirsten Stewart für „Spencer“ küren – darstellerisch ja auch okay. Aber als aus sich heraus tragende und so herausragende Erscheinungen müssten andere ausgezeichnet werden. Skandal, dass da Alana Haim mit ihrem Debüt in „Licorice Pizza“ noch nicht mal nominiert ist!

So fällt die Entscheidung zwischen schwer zwischen Olivia Coleman in der Ferrante-Verfilmung „Frau im Dunkeln“ und Penelopé Cruz in „Parallele Mütter“. Beide sorgen ganz prinzessinnendramafern und allzu menschlich für intensivste Momente. Weil Coleman erst kürzlich die gewonnen hat und Cruz hier für all ihre starken Filme in der Regie von Pedro Almodovar zugleich zu ehren ist, für diesen also: ein erster Hauptdarstellerin-Oscar für die Spanierin!

Bester Hauptdarsteller

Nominiert: Javier Bardem / Benedict Cumberbatch / Andrew Garfield / Will Smith / Denzel Washington

Wohl wird hier Hollywood einen der erfolgreichsten Schauspieler der letzten Jahrzehnte auch mal mit einem Oscar ehren: Will Smith. Mit „King Richard“ bietet er auch ausnahmsweise eine Gelegenheit dazu, zudem ist das Thema (Kampf gegen Rassismus) gesellschaftlich relevant und maximal prominent (die Tenniswunder-Williams-Schwestern).

Aus der ganzen Reihe an nominierter Prominenz fällt allein Andrew Garfield – aber nicht nur aus diesem Grund. Denn man muss noch nicht mal Musicals mögen (siehe auch „West Side Story“), um das, was der 38-Jährige aus Los Angeles hier in „Tick, Tick …Boom!“ mit Frische, Wucht und Hingabe bietet, charmanter, ja zwingender zu finden als die anderen Könnerauftritte. Garfield liefert sich dem Film und damit der Hommage an ein anderes Leben aus. Stark.

Beste Nebendarstellerin

Nominiert: Jessie Buckley / Ariana Debose / Judi Dench / Kirsten Dunst / Aunjanue Ellis

Eigentlich müsste man sie ja im Doppel ehren: Olivia Coleman (siehe oben) und (hier) Jessie Buckley. Denn wie die beiden im Wechsel zwischen der Vor- und der Jetztgeschichte das Drama einer Frau entfalten, für die das Muttersein folgenreich zwiespältig geblieben ist – das lässt den daneben leider nicht gänzlich gelungenen Film „Die Frau im Dunkeln“ (Original: „The Lost Daughter“), bis in die Tiefe wirken.

Da hält höchstens die stets eindrucksvolle Judi Dench mit, inzwischen 87, als Oma, im ebenfalls nicht gänzlich gelungenen „Belfast“ von Kenneth Branagh. Die Britin hat zwar erst einen Nebendarstellerin-Oscar für „Shakespeare in Love“ (1999) und hätte viel mehr verdient – aber für diesmal ist die 32-jährige Irin Buckley (schon toll in „Wild Rose“) einfach das intensivere, das unmittelbarere Erlebnis.

Bester Nebendarsteller

Nominiert: Ciaran Hinds / Troy Kotsur / Jesse Plemons / J. K. Simmons / Kodi Smit-McPhee

Dass dieser Film einen anderen Weg nehmen wird, als es die klassischen Western-Motive zu Beginn vermuten lassen, ist mit seiner Erscheinung sofort klar: Kodi Smit-McPhee prägt „The Power of the Dog“ viel stärker als der Star in der Hauptrolle, Benedict Cumberbatch. 25 ist der Australier und hat schon einiges vorzuweisen, begonnen mit dem Auftritt an der Seite von Viggo Mortensen in „The Road“ – das war er zehn!

Dass er in Jane Campions Film nun nicht eine bloße queere Kontrastfigur zur Männerwelt bleibt, sondern selber (eine manchmal auch unheimliche) Tiefe gewinnt, ist weniger der Regisseurin als seinem Spiel zu verdanken. (Zu) Oft spielte der Sprössling einer Schauspielerfamilie inzwischen in Fantasy-Filmen. Dabei ist er ein Gewinn für die Ambivalenz der Wirklichkeit.