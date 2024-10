Neue Wendung im Namensstreit um Otfried Preußler Gymnasium Pullach

Neue Wendung im Namensstreit um das Otfried Preußler Gymnasium in Pullach: Die Testamentsvollstreckerin, Otfried Preußlers Tochter Susanne Preußler-Bitsch, hat jetzt bekanntgegeben, dass sie ihre Zustimmung zur Nutzung des Namens ihres Vaters für das Gymnasium zurückzieht. Diese Nutzungserlaubnis war den Pullachern erst 2013 erteilt worden. „Da das Gymnasium nach wie vor den Schriftsteller Otfried Preußler aus seinem Namen tilgen will, ist zu erwarten, dass die aggressiv geführte Öffentlichkeitskampagne, die die Verantwortlichen zu Beginn ihrer Aktion überregional initiiert haben, eine Neuauflage erfährt“, schreibt Preußler-Bitsch in einer Mitteilung.

Rücknahme der Namensnutzung: Preußler-Gymnasium in Pullach braucht anderen Namen

Der Hintergrund ist, dass das Gymnasium seit einigen Jahren versucht, seinen Schulnamen abzulegen. Als Begründung führt die Schulleitung Otfried Preußlers Jugend in der NS-Zeit an, seinen Hitlerjugend-Roman „Erntelager Geyer“, aber auch die „fragwürdige Konfliktbewältigung“ in seinen Hauptwerken. 2023, im Jahr des 100. Geburtstages des Autors („Die kleine Hexe“, „Krabat“, „Räuber Hotzenplotz“), trat das Gymnasium mit einem offiziellen Umbenennungsantrag an die Öffentlichkeit und löste damit eine kritische Debatte im deutschen Sprachraum aus.

„Dieser Schritt ist nicht allein als Reaktion auf den unwürdigen, rufschädigenden Umgang des Gymnasiums mit dem verstorbenen Otfried Preußler zu sehen“, schreibt die Testamentsvollstreckerin. „Es geht auch darum, künftig weiteren Schaden von Schule, Autor und Kultusministerium abzuwenden. Er signalisiert zudem das Entgegenkommen, dem Willensprozess des Gymnasiums Pullach zu entsprechen.“ Durch die Rücknahme der Zustimmung, den Namen Otfried Preußler zu tragen, werde die Schule „von dem ungeliebten Namen befreit“. Preußler-Bitsch schreibt: „Es wäre keinesfalls im Sinne des Namensgebers, dass eine Schule seinen Namen tragen muss, obwohl sie diesen massiv ablehnt.“ Ein offizielles Kündigungsschreiben wurde heute dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus zugestellt. (AZ)