Biograf: "Otfried Preußler steht für Anstand und Mitmenschlichkeit"

Plus Das Otfried-Preußler-Gymnasium will sich umbenennen, weil der Kinderbuchautor in seiner Jugend Sympathien für die Nationalsozialisten zeigte. Sein Biograf sieht das kritisch.

Herr Gansel, für Ihre Biografie "Kind einer schwierigen Zeit" haben Sie sich mit Otfried Preußlers frühen Jahren auseinandergesetzt, auch mit der im Zusammenhang mit der Umbenennung des Pullacher Gymnasiums zur Debatte stehenden ersten Erzählung. Wie ist Ihre Haltung zu Preußler und seinem „Erntelager Geyer“?



Carsten Gansel: „Erntelager Geyer“ hat Otfried Preußler als Siebzehnjähriger geschrieben, mithin als Adoleszenter. Betrachtet man das „Was“ und „Wie“ des Erzählens, dann wird man schwerlich sagen können, dass für den Text NS-Symbolik systemprägend ist, also die ideologische Färbung überhand gewinnt. Sie ist im Vergleich mit sonstigen Zeugnissen aus dem Dritten Reich eher gering.

Sie sehen den Text eher in einer anderen Traditionslinie als der des Nationalsozialismus?



Gansel: Im „Erntelager Geyer“ verweisen die Bezüge eher auf ein seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts bekanntes Begriffsnetz, nämlich Turnvereine, Burschenschaften und die Jugendbewegung. Otfried Preußler hat selbst mehrfach auf diese seine „Herkunft“ verwiesen. Jugend, Geselligkeit, Gemeinschaft, Fahrt, Lager, Naturverbundenheit, Trommel, Fahne, Kameradschaft, Führer oder Gefolgschaft, das sind Traditionslinien, die in jenen Jahren keineswegs nur im sogenannten Sudetenland für junge Leute orientierend wirkten. Dass die Nationalsozialisten hier propagandistisch anknüpften und diese Traditionen für ihre Vernichtungspolitik nutzten, ist bekannt.

