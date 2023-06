PAC

vor 55 Min.

Kulturhalle am World Trade Center soll im September eröffnen

Nach immer neuen Verzögerungen soll die Kulturhalle am New Yorker World Trade Center nun im September eröffnen.

Artikel anhören Shape

22 Jahre nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center in New York, soll nun in diesem Jahr ein lang geplantes Projekt zum Abschluss gebracht werden.

Nach jahrzehntelangen Planungen und immer neuen Verzögerungen soll eine Kulturhalle am New Yorker World Trade Center nun diesen September eröffnen. Mit einer fünftägigen Konzertserie werde das kubusförmige "Perelman Performing Arts Center" (PAC) am 19. September seine Türen für Besucher aufmachen, teilten die Betreiber mit. Für die erste Saison sind unter anderem ein Theaterstück von und mit Schauspieler Laurence Fishburne und eine Inszenierung des Musicals "Cats" geplant. Die Kulturhalle hätte eigentlich schon längst fertig sein sollen. Sie war Teil des Masterplans, den Star-Architekt Daniel Libeskind nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 für das Ground-Zero-Gelände entworfen hatte. Sein Kollege Frank Gehry hatte sie bauen sollen. Doch nach zahlreichen Verzögerungen und Geldproblemen wurden die Pläne zurückgestellt. Mit Spenden der Milliardäre Ronald Perelman und Michael Bloomberg wurde der rund 500 Millionen Dollar (etwa 462 Millionen Euro) teure Bau dann doch noch fertiggestellt. Bloomberg, der frühere Bürgermeister New Yorks, übernahm dann auch von Sängerin Barbra Streisand die Leitung des PAC-Vorstands. (dpa)

