Kunstraub: „Es wird zu wenig Verantwortung für die Sicherheit übernommen“

Herr Class, wie überrascht waren Sie, als Sie die Meldung von dem Kunstraub aus dem Louvre gehört haben?

OLIVER CLASS: Da war ich natürlich überrascht und gleichzeitig entsetzt, dass so etwas wieder passiert ist. Solche Raubüberfälle kommen zwar nicht täglich, doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit vor.

Man denkt, dass ein Museum mit Weltgeltung wie der Louvre sich gegen solchen schweren Diebstahl gewappnet hätte. Wie sicher sind unsere Museen?

CLASS: Man denkt, dass das in der Champions League der Museen nicht passieren kann. Aber schauen Sie sich den Louvre an. Das Gebäude allein ist riesig. Es sind nicht Quadratmeter, sondern fast schon Quadratkilometer, die die Ausstellungsfläche ausmachen. Und die Kette bricht immer dort, wo sich das schwächste Glied befindet. Das war in dem Fall dieser Balkon und die offensichtlich nicht angemessene Verglasung und Sicherung des Fensters. Dort kann die kriminelle Energie ansetzen.

Sie sind als Fachmann für Kunst im Versicherungswesen oft in Museen zu Gast. Welche Mängel fallen Ihnen oft auf?

CLASS: Öfter sind es bauliche Mängel wie am Louvre. Aber mir fällt manchmal auch auf, was einfach nicht sein kann. Ich will Ihnen ein Beispiel geben aus dem Bereich der Alarmanlagen von einem mittelgroßen Museum aus einem der deutschen Nachbarländer. Dort befindet sich die Alarmzentrale der Einbruchmeldeanlage genau neben dem Abgang zu den Toiletten. Jeder Besucher des Museums geht beim Weg zur Toilette an der Alarmzentrale vorbei. Sie müssen sich das vorstellen wie einen sehr großen Sicherungskasten. Das ist ein absolutes Unding, man kann die Anlage dort sehr leicht manipulieren.

Jetzt haben sich spektakuläre Diebstähle zuletzt gehäuft. Wie reagieren die Museen darauf?

CLASS: Ich war sehr beeindruckt von dem Juwelenraub in Dresden. Und ich war dann schon überrascht, wie die verantwortliche Direktorin im Anschluss in der Bundeshauptstadt Karriere gemacht hat. Personell hat ein schwerer Einbruch offensichtlich keine Konsequenzen.

Und wie reagieren die Museen praktisch?

CLASS: Sicherheit gibt es nicht umsonst. Die kostet viel Geld und Aufwand. Die Kunsthistoriker in den Leitungsfunktionen finden tolle Ausstellungen natürlich schöner und reizvoller als den Gang in den Keller, um zu schauen, ob die Schächte gut geschützt sind. Ich glaube, es wird dort zu wenig Verantwortung für die Sicherheit übernommen.

Welche Kunstwerke sind am meisten gefährdet?

CLASS: Vor 15 Jahren hätte ich gesagt, dass es die Werke der klassischen Moderne sind. Da gab es zum Beispiel einen Überfall in Zürich, bei dem Werke von Picasso und van Gogh gestohlen wurden. Das hat sich gewandelt. Bei den letzten Fällen handelt es sich um Objekte, die zumindest mutmaßlich einen hohen Materialwert besitzen, also Edelsteine und Gold in Form von Juwelen und Geschmeiden. Da haben sich die Begehrlichkeiten der Kriminellen etwas gewandelt. Wobei mich das verwundert, denn das Gold bei diesen alten Fassungen entspricht in der Regel nicht heutigen Ansprüchen. Und bei den Edelsteinen verhält es sich ähnlich, die sind bei historischen Objekten eher von mittlerer oder sogar minderer Qualität, vergleicht man sie heute auf dem Markt.

Warum werden diese Schmuckgegenstände dann geraubt?

CLASS: Vielleicht spielt noch etwas hinein. Vielleicht wollen die Täter auch noch zusätzlich ein Signal aussenden, nämlich zu welchen Taten sie fähig sind. Beim Raub im Louvre, um der Republik Frankreich zu zeigen, dass sie beraubt werden kann.

Sie denken, dass mit Absicht ein Symbol geraubt wird.

CLASS: Als würde man im Vatikan dem Papst die Tiara stehlen. Damit würde man ja auch sein Amt und seine Würde beschädigen und infrage stellen. Und Sie sehen ja, welche mediale Aufmerksamkeit der Raub im Louvre erzeugt. Die ganzen kleineren Vorfälle in Frankreich zuvor, über die war ich ehrlich gesagt erstaunt. Aber das waren kleinere Museen.

Wenn Sie jetzt als Versicherungsfachmann für Kunst gefragt werden, ob die Sicherheitsvorkehrungen ausreichen: Welchen Tipp geben Sie Museen am häufigsten?

CLASS: Das Wichtigste ist das Zusammenspiel der wesentlichen Elemente. Das heißt: die bauliche Situation. Zum Zweiten die Sicherung mit mechanischen Mitteln, also Glas und Vergitterung. Zum Dritten die elektronische Sicherung, die einfach so sein muss, dass sie sinnvoll ist. Und viertens und ganz wichtig die organisatorische Seite, also die Seite der Menschen, des Wachpersonals, der Aufsichten. Dieses Zusammenspiel muss gut konzipiert sein.

Wann ist das besonders schwierig?

CLASS: Wenn die Situation sich ändert. Ganz typisch ist, dass in dem Moment, wo etwa Bauarbeiten in einem Museum stattfinden, das Sicherheitskonzept ein anderes sein muss. Der große Fehler geschieht, wenn das Sicherheitskonzept darauf nicht angepasst wird. Das ermöglicht Kriminellen, genau dann ihren Angriff zu starten.

Den Versicherungsfachmann gefragt: War der Louvre wenigstens gut versichert? Bekommt der Louvre jetzt Geld, wenn ihm die Schmuckobjekte gestohlen wurden?

CLASS: Das würde ich tendenziell mit Nein beantworten, denn es gibt in Frankreich eben auch die sogenannte Staatshaftung, wie es sie beispielsweise auch im Freistaat Bayern gibt. Soweit ich das weiß, ist das auch im Freistaat Sachsen so geregelt. Das heißt, der Staat übernimmt im Wesentlichen die Versicherung der Bestände in den Museen. Wenn allerdings tatsächlich etwas gestohlen wird, passiert danach nichts. Soweit ich das weiß, fehlen dem Grünen Gewölbe in Dresden immer noch Objekte. Aber das Museum bekam nie einen vernünftigen finanziellen Ausgleich für den Verlust. Diese Staatshaftung ist so etwas wie ein staatliches Feigenblatt. In der Schweiz ist das anders. Dort versichern sich die Museen privatwirtschaftlich. Und wir schauen natürlich sehr genau die Sicherheitskonzepte an. Wir zahlen ja auch im Schadensfall. Das verbessert wiederum die Sicherheit der Museen.

Aber es kostet auch mehr?

CLASS: Billiger ist es nicht. Aber wenn etwas gestohlen wird, bekommen sie als Museum auch einen Ersatz. Im Louvre wurde auch das Diadem von Napoleons Gattin Eugenie gestohlen. Das hatte zuvor Gloria von Thurn und Taxis verkauft vor vielen Jahren, um die Erbschaftssteuer bezahlen zu können. Es hat wohl rund eine Million DM gekostet. Das ist natürlich ein Betrag. Wenn der Louvre jetzt eine halbe Million Euro bekäme, könnte er versuchen, ein anderes Schmuckobjekt von Eugenie zu kaufen, um die Attraktivität des Museums zu erhalten. Ich glaube, dass der Louvre von Macron kein Geld dafür bekommen wird. Eine große Versicherung hätte gezahlt.

Oliver Class ist Kunsthistoriker und hat sich auf das Versichern von Kunst spezialisiert. Foto: Frank Schwarzbach

Zur Person Oliver Class, 1963 in Westfalen geboren, studierte in Stuttgart Kunstgeschichte, Geschichte und Politikwissenschaft. Seit 1989 ist er als Kunstsachverständiger im Kunsthandel und bei Versicherungsgesellschaften in Köln, Stuttgart, Bern und Zürich aktiv. Seit 2004 ist Oliver Class Leiter der Kunstversicherungssparte und Mitglied des Kaders der Allianz Suisse in Zürich. Zudem publiziert er und nimmt Lehraufträge wahr.