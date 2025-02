Wenn Jakob Fugger den Schatz der Burgunder kaufen will

Sein Arbeitszimmer könne man leider nicht betreten. „Das nächste Mal ganz bestimmt“, sagt Peter Dempf. Gerade kommt zu den Aufgaben als Gymnasiallehrer und seiner nimmermüden literarischen Tätigkeit noch etwas Drittes. Eine neue Heizung für das Zuhause. Heizkörper mussten freigelegt werden, ganze Bücherregale deshalb leer geräumt. Wer einmal versucht hat, ein volles Regal mal eben abzubauen, weiß, wie sich überall Stapel bilden. Geschrieben wird aber trotzdem oben unterm Dach, auch wenn der Weg zum Schreibtisch gerade beschwerlich geworden ist.

Hausbesuch also in Stadtbergen. Auch im Wohnzimmer finden sich genügend Bücher. Es ist nicht zu übersehen, dass das ein Haus ist, in dem viel, sehr viel gelesen wird. Übrigens die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Schriftstellerleben. Auf das kann Dempf schon ohne Wenn und Aber zurückblicken. Ein Regal reicht nicht mehr, um all die Bücher unterzubringen, die Dempf geschrieben hat. „Es dürften um die 60 sein“, schätzt er. Und die Auflagen seiner historischen Romane bewegen sich im mittleren fünfstelligen Bereich.

Peter Dempf legt einen neuen historischen Krimi aus der Fuggerzeit vor

Gerade eben ist wieder ein neuer Dempf erschienen, wobei „neu“ es nicht ganz trifft. „Sagenhaftes Augsburg“ darf ruhig als Evergreen bezeichnet werden, das Buch erscheint mittlerweile in der fünften Auflage und Dempf hat es zum dritten Mal erweitert. Rund 240 Seiten umfasst der Band jetzt. „Ich sammle immer weiter“, erklärt Dempf. Wenn ihm im Rahmen seiner Recherchen für die historischen Romane etwas Interessantes zwischen die Finger kommt, etwas, das ins Augsburger Sagenbuch passt, wird es für die nächste Auflage zur Seite gelegt. Besonders an dieser fünften Auflage ist auch, dass Dempf mit ihr den Verlag gewechselt hat - gezwungenermaßen. Bislang erschienen die Bücher im Wißner-Verlag. Im Wißner-Verlag war auch die fünfte Auflage entstanden. „Wir waren fertig“, sagt Dempf. Dann allerdings zeichnete sich ab, dass die Verleger-Familie das Geschäft einstellen würde. So fand das „sagenhafte Augsburg“ einen Platz im neuen Buchverlag der Edition:Schwaben.

Die Überarbeitung der Ausgabe war nur der eine Teil, dem sich der Seminarlehrer für Geschichte literarisch gewidmet hat. Im anderen, der auch zeitintensiver war, hat er den ersten Roman einer neuen Reihe geschrieben. „Mein Verlag hat mich gefragt, ob ich nicht historische Krimis im Umfeld der Fugger schreiben könnte“, erzählt er. Kann er. Für den Auftakt wusste er auch gleich, wovon er erzählen wollte: dem „Burgunderschatz“. Den habe er in einem anderen Roman („Das Amulett der Fugger“) schon einmal erwähnt. „Aber da war der Burgunderschatz nur eine Nebensache“. Nun dreht sich die komplette Handlung von „Im Auftrag der Fugger - Der Burgunderschatz“, um diese sagenumwobenen Schmuckstücke. Jakob Fugger will sie kaufen - und beauftragt einen Boten und eine Bettlerin damit, es kommt zu jeder Menge Verwicklungen, weil sie nicht allein den Schatz kaufen sollen und gleichzeitig jede Menge Gulden im Spiel sind.

Peter Dempf aus Stadtbergen: Historische Romane und neue Krimi-Reihe über die Fugger.

Mit den Figuren führt Dempf die beiden Protagonisten für weitere Romane ein, sagt er. 512 Seiten hat der erste Band der neuen Fugger-Reihe. Am 28. Februar wird er bei Bastei-Lübbe erscheinen. Der zweite Band befindet sich schon im Lektorat, erzählt Dempf, er könne Ende dieses oder Anfangs des nächsten Jahres erscheinen. Am dritten Band schreibt er gerade. „Und den Vierten habe ich im Kopf.“ Zeitlich spielen die Bücher Anfang 1500. Der erste Band 1502 bis 1504 - in zwei Jahresschritten geht es weiter. Zu Augsburgs Blütezeit und dem Handelsimperium der Fugger finden dann auch noch die großen historischen Umwälzungen statt: die Entdeckung des amerikanischen Kontinents, 1517 dann die Reformation, alles historischer Hintergrund, den Dempf erzählend auch einfangen will.

Die Ideen gehen ihm nicht aus. Gut möglich, dass er die Frequenz des Erscheinens bald noch erhöht. Denn es ist absehbar, dass seine Zeit im Schuldienst als Gymnasiallehrer bald endet: „Entweder zu den Sommerferien oder dann im Februar 2026“, berichtet er. Und mit einem Vollzeit-Job weniger kann er den anderen Vollzeit-Job gleich doppelt intensiv angehen.

Edition:Schwaben Buchverlag „Sagenhaftes Augsburg“ von Peter Dempf ist der erste Titel im neuen Edition:Schwaben Buchverlag. Der Verlag will Qualitätstitel mit Bezug zu Bayerisch-Schwaben veröffentlichen. Bekannt ist Edition:Schwaben für das gleichnamige Magazin, das seit 18 Jahren in Bayerisch-Schwaben erscheint. Hinter Edition:Schwaben stehen heute der Verleger Christian Hutter und der Fotograf Daniel Biskup.