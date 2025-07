Der Jedermann in allen Facetten: Philipp Hochmair spielt 2025 in Salzburg seine Paraderolle

Ohne Jedermann kann er nicht. Mit diesem Theaterstück geht Philipp Hochmair durchs Leben. Das lässt sich nicht nur deshalb sagen, weil der Schauspieler in diesem Festspielsommer erneut die Rolle des hadernden und zweifelnden Lebemanns auf der berühmten Bühne vor der Salzburger Hofkirche spielt. „Ich habe einen Narren am Jedermann gefressen“, betont der Darsteller selbst. Schon viele Jahre bevor er den Zuschlag für diese prestigeträchtige Hauptrolle erhalten hat, brachte Hochmair im goldenen Glitzeranzug den mittelalterlichen Jedermann mit ganz neuen Vibes auf die Bühne. Sein Stück „Jedermann reloaded“ ist eine Art Rockdrama. Hochmair, begleitet von seiner Band Elektrohand Gottes, spielt selbst alle 20 Rollen aus Hugo von Hofmannsthals Mysterienspiel „Spiel und Sterben des reichen Mannes“. Längst ein Kultstück, das seit über zehn Jahren durch Deutschland und Österreich tourt und das ihn 2018 befähigte, spontan, fünf Vorstellungen lang, als Jedermann für den erkrankten Tobias Moretti einzuspringen.

Philipp Hochmair ist aus der Serie „Blind ermittelt“ bekannt

Was wurde über den österreichischen Schauspieler, der Fernsehzuschauern aus den Serien „Blind ermittelt“ und „Vorstadtweiber“ bekannt ist, nicht schon alles geschrieben: Er sei ein Schauspielkraftwerk, ein Vulkan, einer wie Robbie Williams, der sich ständig neu erfinde. Ein Theaterstar! Geboren wurde Philipp Hochmair 1973 in Wien, sein Vater Ingenieur, seine Mutter Ärztin am Wiener Burgtheater. Sein Erweckungserlebnis für die Schauspielerei hatte er in der Schule, wie er in einem Interview mit unserer Zeitung erzählte. Im Unterricht habe er sich auf eine Bank gestellt und Goethes Ballade „Totentanz“ vorgetragen. So intensiv offenbar, dass Lehrer und Schüler die Pausenglocke überhört hätten. Später, am Max Reinhardt Seminar, der berühmten Schauspielschule, war unter anderem Klaus Maria Brandauer, der selbst von 1983 bis 1989 den Jedermann spielte, sein Lehrer. Bei ihm habe er gelernt, ein Freigeist zu sein.

Philipp Hochmair lässt sich Texte vorlesen, die er lernen will

Aus seiner ausgeprägten Leseschwäche macht Philipp Hochmair kein Geheimnis. Seine Texte lernte er, indem er sie sich vorlesen lässt, „nach einem schönen Spaziergang oder einem feinen Abendessen, wenn das Herz dafür offen ist“, wie er sagt. Schwerstarbeit bleibt es trotzdem für ihn - und für die Vorlesenden wohl auch. Goethes Faust zu lernen ist für den 52-Jährigen eigenen Angaben zufolge so schwer „wie ein Aufstieg auf einen Achttausender“. Über Hochmairs Privatleben ist wenig bekannt. „Beziehungen scheitern meist an meinem Lebensstil“, hat er der Zeitschrift Bunte Auskunft gegeben. Er lebt in Wien, Hamburg und Berlin, meist aus dem Koffer. Nichts für Jedermann.