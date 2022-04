Ein neuer Peter Sloterdijk: fulminant – wäre da nicht Russland...

"Wer noch kein Grau gedacht hat" Der deutsche Denkerartist liefert eine – und wird dabei von der Gegenwart mit dem Ukraine-Krieg eingeholt.

Wie schön wäre es, hier nun einfach mal wieder schwärmen zu können über die besondere Kunst des Denkers Peter Sloterdijk. Sein an diesem Montag erscheinendes Buch „Wer noch kein Grau gedacht hat“ gäbe reichlich Anlass dazu, schlägt er darin doch in bewährt eindrucksvoller Durchsicht der Kulturgeschichte einen eben nicht nur stets originellen, sondern auch immer neu erhellenden Bogen. Und das noch mit spielerischer Leichtigkeit und kritischer Wucht angereichert.

Dieser nimmermüde scheinende 74-Jährige, er entwickelt diesmal eine „Farbenlehre“, ausgehend vom Satz Paul Cezannes: „Solange man nicht ein Grau gemalt hat, ist man kein Maler“ – und folgert selbst: „Solange man das Grau nicht gedacht hat, ist man kein Philosoph.“ Und so spürt Sloterdijk es also auf, als Grundverfassung des menschlichen Daseins, von Platons Höhlengleichnis über Heideggers existenzielle Langeweile, bis hin, wie bei ihm stets, zu Nietzsche und Hegel. Das Bewusstsein muss sich demnach gleichsam von den grauen Schatten des Eigentlichen lösen, aus einem Nebel heraus selbst formen, aus der Dämmerung heraus zur Farbe finden.

Sloterdijk über die "Regenbogengesellschaft" und "entfremdete Freiheit"

Das könnte Freiheit sein, das wäre Identität – von denen heute so oft die Rede ist. Aber stattdessen, so Sloterdijk, dieser leidenschaftliche Kritiker der Spätmoderne, für den die multimediale Gesellschaft ein „graues Rauschen“ der entleerten Abbilder und der massenhaften Mittelmäßigkeit ergibt, leben wir im Gegenteil: „Die polychrome Idylle trügt; die zur Durchmischung einladende Liberalität der Moderne kann die erwünschte Regenbogengesellschaft nicht erzwingen. Zugleich ist es für Entmischung und reinfarbige Identitäten zu spät. Aus der Summe der Einzelfarben entsteht, wie Experimente zeigen, keine leuchtende Allfarbe, vielmehr ergibt sich ein stumpfes, bräunliches Grau.“ Und durch eben diese bekämen wir Heutigen auch unsere „entfremdete Freiheit“ zu sehen.

Bei allen literarischen Referenzen (von Melville über Kafka und Cormac McCarthy bis zu Thomas Mann), bei aller Bibel- und Kunstkunde, bei allem Nachdenken über die Weltwahrnehmungswirkung von Fotografie (die es nach ihm übrigens nie in Schwarz-Weiß, sondern eben in Grau-Tönen gab): Sloterdijk ist bei diesem neuen Wurf also wieder deutlich (gesellschafts-)politisch. Im Wahlvolk herrsche ebenso „Halbzufriedenheit“, politische Parteien neueren Typs seien „Vergrauungsmaschinen“. Und Politiker definiert der Philosoph das Grau mitunter als „ausweichende, dezisionsabgeneigte, unbeirrbar unradikale Haltung“.

Sloterdijk nennt Merkel "zugleich lau und machtbesessen". Oder?

Er schreibt: „Man rümpft über profilschwache Figuren die Nase, und man könnte sich auf ihre Kosten noch besser belustigen, würden sie nicht durch ihr ehrgeizloses Wesen davor bewahrt, in Positionen zu geraten, in denen man Blicke auf sich zieht – es sein denn, jemand gelänge das Kunststück, zugleich lau und machtbesessen zu sein, wie es eine Person vormachte, die in der Bundesrepublik Deutschland sechzehn Jahre lang die Kanzlerschaft innehatte.“ Oder meint er Kohl? So viel zur Vergangenheit.

Lesen Sie dazu auch

Und zur Zukunft: „Dass Graugrünes oder Grüngraues am Horizont steht, ist ohne Mithilfe prophetischer Drogen vorhersehbar. Die Zukunft gehört – wenn nicht eine anarchische Renaissance den Trend unterbricht oder eine kräftige liberale Brise aufkommt – einer ökobürokratischen Verordnungspolitik, die dem so unterkompetenten wie überbeanspruchten Staat den Weg in die postdemokratischen Wechseljahre vorschreibt.“ Sloterdijk eben.

Was nun die helle Freude an diesem denkerischen Umherschweifen, Tiefgreifen und Zupacken aber dunkel tönt und den Autor vorerst auch nicht zum Gespräch bereit sein lässt: Es sind die finsteren gewordenen Zeiten, in die gerade seine „politische Farbenlehre“ nun unversehens hinein erscheinen. Denn Russland nimmt darin einen nicht unwesentlichen Platz ein. Sloterdijk betrachtet die Entwicklungen rund um die sich demnächst zum 100. Mal jährende offizielle Gründung der Sowjetunion parallel zur Machtübergabe in Rom an Mussolinis Faschisten nur wenige Wochen zuvor.

Sloterdijk betrachtet Sozialisten und Faschisten parallel

Die strittige Figur des Hufeisens, nach der sich die Extreme berühren, aktualisiert der Philosoph hier strukturell: „In beiden Fällen war es allein die gewalttätige Folgerichtigkeit bzw. die folgerichtige Gewalttätigkeit, mit der das Kidnapping eines Staates durch eine numerisch winzige Clique und ihre zur ‚Partei‘ formierten Funktionäre vorangetrieben wurde.“ Sloterdijk flicht auch die Entstehung des Nationalsozialismus aus der Weimarer Republik, „einer Ära hektischer Farbschwäche“, mit ein. Und er folgert bis zur DDR: „Das Wort ‚grau‘ bringt die sozialatmosphärische Prägung eines eingemauerten Kollektivs auf den farblichen Begriff.“

Nichts davon ist durch den Krieg nun überholt, wohl eher im Gegenteil. Bloß wirken der sonst so erfrischende Ton des Autors und sein forscher Zugriff nun so erhoben gegenüber dem Zeitgeschehen, dass wohl auch zur Lektüre ein Abstand zu den Gräueltaten der Gegenwart nötig ist. Und den kann nur die Zeit nach deren Ende bringen. Hoffentlich bald also.

Das Buch Peter Sloterdijk: Wer noch kein Grau gedacht hat – Eine Farbenlehre. Suhrkamp, 286 Seiten, 28 Euro