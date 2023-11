Picasso-Gemälde für fast 140 Millionen versteigert

Bei einer Versteigerung erlangte ein Gemälde von Picasso einen Preis von 139 Millionen Dollar. Es handelt sich um das Werk "Femme à la montre" des Künstlers.

Ein anonymer Bieter ersteigerte Pablo Picassos Gemälde "Femme à la montre" bei einer Versteigerung in New York für knapp 140 Millionen Dollar. Damit erzielte das Werk den höchsten Preis bei einer Kunstauktion in diesem Jahr. Bisher gehörte das Gemälde der wohlhabenden New Yorkerin Emily Fisher Landau. Sie verstarb dieses Jahr im Alter von 102 Jahren. Ihre Kunst-Sammlung könnte laut dem Auktionshaus Sotheby's rund 400 Millionen Dollar einbringen.

Nur ein Werk Picassos wurde bei einer Auktion für einen höheren Preis versteigert

Das Gemälde stellt Picassos Geliebte Marie-Thérèse Walter im Porträt dar und hing jahrelang über dem Kamin von Emily Fisher Landau. Nur ein anderes Werk des spanischen Künstlers wurde jemals teurer versteigert: 2015 wurde "Les femmes d'Alger (Version 'O')" für die Rekordsumme von 179 Millionen Dollar bei einer Auktion versteigert.

