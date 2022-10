Pinakothek der Moderne

18:00 Uhr

Was tun mit Kunst aus der NS-Zeit?

Der Stein des Anstosses in der Pinakothek der Moderne: Das Tryptichon "Die vier Elemente" von Adolf Ziegler (links, aus dem Jahr 1937). Daneben Thomas Helbig („Maschine“, 2004) und Josef Scharl („Dirne“, 1931).

Plus Vorführen oder wegsperren? Das Dilemma mit Kunst aus der nationalsozialistischen Zeit Deutschlands. Hier ein Vorschlag zur Lösung der Münchner Pinakotheken-Zwickmühle.

Von Rüdiger Heinze Artikel anhören Shape

Was tun mit den gedanklichen, kompositorischen, bildhaften Ergüssen aus nationalsozialistischen Zeiten? Was tun mit Hanns Johsts Schauspiel „Schlageter“ über den Prototyp des NS-Soldaten – in Deutschland nach 1933 landauf, landab gespielt? Mit Hans Pfitzners Komposition „Krakauer Begrüßung“ für Hans Frank, den einst „Schlächter von Polen“ genannten Generalgouverneur? Oder Werner Egks Vertonung von „Job, der Deutsche“? Oder auch, etwas weniger verfänglich, mit den Olympia-Musiken 1936 von Richard Strauss und Werner Egk?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen