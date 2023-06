Pink im Münchner Olympiastadion: Alle Infos zum Konzert

Im Rahmen ihrer "Summer Carnival 2023"-Tour tritt Pink Anfang Juli im Olympiastadion München auf. Die wichtigsten Infos zu Tickets, Einlass und Vorband.

Nach vier Jahren kehrt Pink wieder in das Münchner Olympiastadion zurück: Am Sonntag, 5. Juli 2023 und Montag, 6. Juli 2023 spielt die amerikanische Sängerin im Rahmen ihrer Europatournee auch in München zwei Konzerte. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu den beiden Konzertterminen – von Tickets, über den Einlass bis hin zu den Vorbands und der Anreise zum Olympiastadion.

Pink in München 2023: Termin und Einlass der "Summer Carnival 2023"-Tour

An zwei Terminen spielt Pink im Juli 2023 in München. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden aus ursprünglich einem geplanten Konzert zwei. Das sind die beiden Termine:

Sonntag, 5. Juli 2023

Montag, 6. Juli 2023

Der Konzertbeginn ist 19 Uhr. Wann der Einlass beginnt, ist noch nicht bekannt.

Tickets für das Pink-Konzert 2023 im Olympiastadion

Gute Nachrichten für alle, die noch keine Tickets haben: Die beiden Konzerte von Pink in München sind noch nicht ausverkauft. Für beide Termine sind nach wie vor Karten erhätlich. Einzig die Stehplatzkarten an der Tribüne für den 5. Juli sind ausverkauft (Stand 14. Juni). Es gibt zehn verschiedene Ticketkategorien, die Preise beginnen bei 95 Euro pro Ticket. Tickets gibt es bei allen üblichen Vorverkaufsstellen.

The Script, Gayle und KidCutUp sind Vorband bei Pink in München

Gleich drei Bands heizen das Münchner Olympiastadion vor dem Auftritt von Pink ein. Es sind die irische Pop-Band The Script, die amerikanische Pop-Sängerin Gayle sowie der DJ KidCutUp.

Anfahrt zum Olympiastadion in München

In der Nähe Olympiaparks in München gibt es mehrere Parkplätze, die Gäste des Pink-Konzerts nutzen können. Auch verschiedene Park&Ride-Möglichkeiten stehen im Münchner Stadtgebiet zur Verfügung. Von dort aus erreicht man den Olympiapark mit U-Bahn, S-Bahn oder Bus – oder man reist direkt mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Konzert an. Diese Verbindungen gibt es zum Olympiastadion:

U-Bahn-Linie U3: Richtung Moosach , Haltestelle : Olympiazentrum

Richtung , : S-Bahn Linie 1 oder Linie 8: Linie 1 in Richtung Ostbahnhof, ab Moosach mit U3 oder U8, Haltestelle : Olympiazentrum . Linie 8 in Richtung Herrsching , ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3, Haltestelle : Olympiazentrum

Linie 1 in Richtung Ostbahnhof, ab mit U3 oder U8, : . Linie 8 in Richtung , ab mit U-Bahnlinie U3, : Tram Linien 20, 21 und 27: Haltestelle : Olympiapark West oder Haltestelle : Petuelring

: West oder : Petuelring Bus Linie 144, 173 oder 177 und 178: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg, Olympiazentrum , Olympia-Eissportzentrum oder Petuelring

Weitere Konzert-Termine von Pink in Deutschland 2023

Nicht nur die bayerische Landeshauptstadt besucht Pink im Rahmen ihrer "Summer Carnival 2023"-Tour. Auch in folgenden Städten macht der Popstar Halt: