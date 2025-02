Süß-saures Kardinalverbrechen: Wenn die Pizza Hawaii „Schmerzensgeld“ kostet

Mut zur Verwirrung! Mut zur Grenzüberschreitung! Mut zur völligen Überforderung der menschlichen Zunge! Diesem Motto folgen einfallsreiche Köche und Bäcker und nennen ihre Kunst „Crossover“. Sie mixen in Kombinationen, was Speisekarten aller Länder so hergeben und Geschmacksknospen empfinden können: Sauerbraten, veredelt mit Schokosoße. Speiseeis, aber Geschmacksrichtung Kässpatzen. Krapfen-Sandwich mit daumendick Leberkäs’. Da klingt es gar doch nicht so wild, was sich im Jahr 1962 zutrug: Ein Koch aus Griechenland, der in Kanada ein Restaurant betrieb, erfand damals eine italienische Pizza – die den Namen einer amerikanischen Insel trägt und mit Südfrüchten bestückt ist. Pizza Hawaii. Für den Dr.-Oetker-Tiefkühl-Fanclub ist sie bis heute eine Offenbarung. Für Italiener das süßsaure Kardinalverbrechen.

Gehasst und geliebt: Warum ist die Pizza Hawaii ein Streitthema?

Das Rezept der Pizza basiert auf Hefeteig, Tomatensoße, Schinken, Käse, Ananas. Andere sagen: Es basiert auf einem Irrtum! Was sucht die Frucht auf dem Fladen? Was suppt sie so dreist mit ihrem Saft durch den Boden? Auch Paulo Pizzuto und sein Sohn Umberto, die eine Pizzeria im hessischen Offenbach führen, können die Hawaii nicht leiden. Und bieten sie trotzdem an. Preis laut Speisekarte: eine Strafgebühr von satten 99 Euro.

Eine Hawaii kostet bei den Pizzutos in Offenbach 99 Euro

Die Pizza-Pizzuttos wehrten sich gegen den Frevel mit Frucht: „Wir haben aber viele Nachfragen dazu bekommen“, erklärt Umberto der FAZ. Also: Rauf auf die Speisekarte, aber mit Aufpreis – und ananasgelbem Ausrufezeichen als Warnung! Die schöne Seite der Nachricht: Die 99 Euro sind kein Schmerzensgeld für die Bäcker – sie werden einer Kinderklinik gespendet, zu 100 Prozent. Zwei Kunden haben die Hawaii schon bestellt und geblecht. Pizzuto plant eine Galerie der „Schande“ im Restaurant, mit Fotos von Gästen, die ihn bewiesen haben – den Mut zur Verwirrung. Für den guten Zweck.