Unbekannter zersägt Narrenbaum

Ein Unbekannter hat einen Narrenbaum in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) zersägt. Die örtliche Narrenzunft hatte Polizeiangaben zufolge die 22 Meter lange Fichte im Freien hinter einer Halle für den Rosenmontagsumzug gelagert. Der Täter zersägte sie zwischen Samstag und Montag in drei Teile. Narrenbäume werden in der Regel geschmückt, bei einem Umzug mitgetragen und dann über die Hochphase der Fasnet aufgestellt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

