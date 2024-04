Lennon und McCartney sind wieder da – aber anders als man denkt

Ein neuer Song – und zwei berühmte Namen. Das Lied stammt diesmal nicht aus der Feder einer künstlichen Intelligenz, aber auch nicht von John und Paul.

Nein, diesmal hat die KI nicht ihre künstlichen Finger im Spiel, wie letzten Herbst, als viel Wind gemacht wurde um einen digital erweckten "neuen" Beatles-Song, mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Auseinandergehen der Fab Four. Nein, dieser Tage geht es analog zur Sache, wenn zu vermelden ist: Es gibt Neues von Lennon/McCartney.

Lennon/McCartney, bei Nennung dieser Namens-Kombi laufen Fan-Veteranen der berühmten Pop-Viererkette ehrwürdige Schauer über den Rücken. Denn das Gütesiegel Lennon/McCartney prägte fast alle bekannten Beatles-Songs, egal, wer wie viel Anteil an Text und Notenbild hatte oder ob Unsterbliches wie "Yesterday" oder "All You Need Is Love" gar allein von McCartney beziehungsweise Lennon verfasst wurde.

In "Primrose Hill" singen Sean Ono Lennon und James McCartney zu zirpenden Gitarren

Nun aber "Primrose Hill" von McCartney/Lennon – genauer gesagt eingespielt von zweien dieses Namens. Denn nicht Paul und John sind da zu hören, sondern James McCartney und Sean Ono Lennon, die jeweiligen Söhne. Tatsächlich mutet die Ballade, die einen Hügel im Londoner Regent's Park besingt, wie ein fernes Echo der Balladen-Könnerschaft der Altvorderen an – Gitarren zirpen, wohlig schwingt sich der Harmoniegesang auf, und manche melodische Wendung hätte auch den Vätern in den Sinn kommen können.

Das Netz jubelt natürlich, kräftig befeuert von einem sichtlich auf seinen Nachwuchs stolzen Papa Paul, der freilich auch den Spross des schon lange toten John Lennon nicht zu erwähnen vergisst. "We always remember Primrose Hill" singt das Söhne-Duo im Refrain ihres hübschen Lieds. Freilich, wir erinnern uns noch ein wenig lieber an die unvergleichliche Songwriter-Kunst von Lennon/McCartney – senior, versteht sich.

