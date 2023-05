Johannes Oerding nimmt Paul-Lincke-Ring entgegen

Peter Maffay hat ihn schon, Udo Lindenberg auch. Nun gesellt sich Johannes Oerding zu ihnen. Er hat am Freitag den Paul-Lincke-Ring in Goslar entgegengenommen.

Der Sänger Johannes Oerding hat in Goslar den Paul-Lincke-Ring entgegengenommen. Er bekam die Auszeichnung am Freitag bei einem Festakt im Kurhaus Hahnenklee überreicht. Oerding kündigte an, am Abend ein spontanes Konzert als Geschenk für die Stadt und Bürger von Goslar spielen zu wollen.

Zuvor war geplant, dass der Musiker auf dem Paul-Lincke-Platz im Goslaer Stadtteil Hahnenklee eine im Boden eingelassene CD enthüllt. Die undotierte Auszeichnung wird jährlich an Musiker vergeben, die sich um deutschsprachige Musik verdient gemacht haben. Oerding bekam die Auszeichnung für das Jahr 2022.

"Der Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding steht für poetische, emotionale - gerne auch mal nachdenkliche - Texte, die er mit markanter Stimme zu regelrechten Ohrwürmern macht", teilte die Stadt Goslar im vergangenen Jahr mit, als Oerding als Preisträger bekannt gegeben wurde. "Mit Tiefgang, viel Emotion, aber nie mit erhobenem Zeigefinger, dafür mit so manchem Augenzwinkern wird das Publikum in seinen Bann gezogen", begründete die Jury ihre Entscheidung.

Der Preis ist nach dem deutschen Operettenkomponisten Paul Lincke (1866-1946) benannt und wird an dessen Sterbeort, dem Goslaer Stadtteil Hahnenklee, vergeben. Vorherige Preisträger sind unter anderem Peter Maffay, Rolf Zuckowski, Udo Lindenberg und Clueso.

(dpa)