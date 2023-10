Robbie Williams' Privatkonzert für 10.000 RWE-Beschäftigte

Der RWE-Konzern feiert sein 125-jähriges Jubiläum und holt dazu einen britischen Popstar nach Essen. Es soll auch einen weiteren Stargast des Abends geben.

Eben noch auf Tournee in Abu Dhabi, jetzt in Essen: Der Popsänger Robbie Williams (49, "Angels", "Feel") gibt am Samstagabend ein Privatkonzert in der Ruhrgebietsstadt. Eingekauft hat ihn der Energiekonzern RWE, der in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert.

In den Genuss des mindestens einstündigen Konzerts beim "Jubiläumsfest der RWE-Beschäftigten" sollen nach dpa-Informationen rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus aller Welt kommen. Schauplatz der Megaparty sind drei Messehallen.

Williams ist nicht der einzige Stargast des Abends: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will zu Beginn die Eröffnungsrede halten. Ob er anschließend bis zum Williams-Auftritt bleiben wird, wurde nicht bekannt. Über den Robbie-Williams-Auftritt hatte zuvor die "Westdeutsche Allgemeine" (WAZ) berichtet.

(dpa)