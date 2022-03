Alicia Vikander: Eine Schwedin, die nicht nur Hollywood beglückt

Gescheiterte Ballettträume, Absagen an der Schauspielschule: Die Karriere von Alicia Vikander begann holprig. Dafür ist die Schwedin nun umso erfolgreicher.

Manchmal muss man dem Glück mehrere Chancen geben im Leben. Aber dann halt auch alles dafür geben. Und darauf hoffen, dass einem die Umstände nicht dazwischenkommen, nicht selten andere Menschen, deren Ziel es leider zu selten ist, auch andere glücklich zu sehen …

Was die Predigt soll, wo es doch um einen schönen und reichen Hollywood-Star geht? Eine, die mit ihren 33 Jahren schon einen Oscar hat (Nebenrolle in „The Danish Girl“) und zudem noch Teil eines echten Schauspieler-Traumpaars ist? Alicia Vikander, dazu der angesagteste Deutsche in der Weltfilmhauptstadt, Michael Fassbender. Auf Ibiza geheiratet, vergangenes Jahr zudem einen Sohn bekommen, als Familie nun also fernab vom scheinwerferbestrahlten Los Angeles im portugiesischen Lissabon lebend … Die und kämpfen? Hat sie das nicht nur vor der Kamera, als sie 2018 die Nachfolge von Angelina Jolie als Lara Croft antrat und damit „Tomb Raider“ wegführte von Körperkurvenkamerafahrten und bloßer Videospiel-Abenteuer-Action?

Auf viele Absagen folgte für Alicia Vikander die große Karriere mit Oscar

Nun, man wird ja nicht als Filmstar geboren; und als einer in Hollywood erst recht nicht, wenn das im schwedischen Göteborg passiert. Auch wenn Alicias Mutter ebenfalls Schauspielerin war. Bei ihr allein wuchs das Mädchen auf, nachdem die und ihr Psychiater-Vater sich bald nach der Geburt getrennt haben. Und das Mädchen spielte auch schon früh in Theaterstücken und Musicals mit – träumte aber eigentlich von einer Ballettkarriere. Gab alles dafür. Zog allein nach Stockholm. Und scheiterte. Der Körper. Verletzungen, Fuß- und Rückenoperationen. Schon Drama und ein Leidensweg. Und als sie dann auf Schauspiel umsatteln wollte und sich an der Akademie der Darstellenden Künste dafür bewarb: abgelehnt. Noch keine 20 und alle Träume begraben?

Sie hat es eben doch noch geschafft, über kleine TV-Produktionen zum Film und ins Kino. Erster echter Erfolg: ausgezeichnete Hauptrolle in „Die innere Schönheit des Universums“. Erster größerer Auftritt: neben Keira Knightley in „Anna Karenina“. Weitere Höhepunkte: einige, vom feinen Sci-Fi-Film „Ex Machina“ bis zum überzeugenden Ritter-Drama „The Green Knight“. Und nächstes Jahr dann der nächste „Tomb Raider“. Läuft. Was soll das in der Anfangspredigt mit den Umständen und den anderen Menschen also?

"Blue Bayou": Eine ganz neue Rolle für die Schwedin

Das betrifft den aktuell nächsten Schritt in ihrer Karriere. Nun frisch im Kino ist Alicia Vikander nämlich in „Blue Bayou“ zu sehen, einem kleineren Film, einem Drama. Dem sie durch ihre Beteiligung Aufmerksamkeit verschafft. Eine neue Rolle. Für die sie sich was ausgesucht hat? Die Geschichte eines sehr glücklich wirkenden Paares samt Kind – die plötzlich eine Wendung nimmt, weil ihr aus Korea stammender Mann an einen rassistischen Polizisten gerät. Und dann in ein gnadenloses System. In den USA. Heute. Mal wieder gut gemacht, Alicia. Und irre, auch in dem Film: Sie sieht bei all dem noch immer aus wie ein Mädchen.

Lesen Sie dazu auch