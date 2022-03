Barbara Laugwitz: Die Verlegerin und ihre Follower

Barbara Laugwitz musste Rowohlt einst abrupt verlassen. Nun leitet sie den Deutschen Taschenbuchverlag und sorgt in München für literarischen Glamour.

Kettenreaktionen können kontrolliert ablaufen – oder unkontrolliert. Wenn man bei Rowohlt geahnt hätte, welche Folgen die abrupte Trennung von der verlegerischen Geschäftsführerin Barbara Laugwitz im August 2018 nach sich ziehen würde, wer weiß, wie dann entschieden worden wäre. Nun, etwas mehr als dreieinhalb Jahre später, muss der Traditionsverlag den Verlust fünf namhafter Autorinnen und Autoren hinnehmen, weil die nun nämlich ein neues Dach gefunden haben, unter dem sie gemeinsam mit Barbara Laugwitz weiter ihre Bücher verlegen können – beim Deutschen Taschenbuchverlag, kurz dtv. Ein harter Schlag für Rowohlt, ein sensationeller Erfolg für Barbara Laugwitz, Jahrgang 1971, und den einst ganz bescheiden als zweitverlegender Taschenbuchverlag gegründeten dtv.

Woran scheiterte Barbara Laugwitz bei Rowohlt?

Woran Laugwitz, die nach ihrem Studium der Altphilologie in Oxford ein Volontariat bei Droemer-Knaur begann, später bei Ullstein als Lektorin arbeitete, bei Rowohlt gescheitert ist, darüber wurde viel spekuliert. Musste sie den Platz nur räumen, weil man unbedingt den Starautor Florian Illies, der dann bald das Handtuch schmiss, an der Spitze haben wollte? Fehlte es, wie gemutmaßt wurde, an Strahlkraft, an öffentlicher Präsenz? Auch weil zahlreiche empörte Autorinnen und Autoren aber das Loblied auf Laugwitz sangen, hätte das Bild, das von der geschassten Verlagschefin im Zuge des Wechsels entstand, kaum positiver sein können: Eine, die zuhören kann, brillant, charismatisch, die ein untrügliches Gespür für gute und zugleich auch sich gut verkaufende Literatur hat.

Alexander Fest ist wieder an ihrer Seite

Dass sie nun, nach einer kurzen Zwischenstation an der Spitze bei Ullstein, dem dtv-Verlag als verlegerische Geschäftsführerin zu solch prominenten Neuzugängen verhilft, liegt auch an dem Mann, der Laugwitz Talent früh erkannte und sie förderte. Alexander Fest, langjähriger Rowohlt-Verleger, hatte Laugwitz unter seiner Ägide bis in die oberste Etage befördert, Schritt für Schritt, von den Taschenbüchern und den Sachbüchern hin in die Geschäftsführung, die sie 2014 bei Rowohlt von ihm übernahm. Nun arbeiten die beiden wieder zusammen: Laugwitz konnte Fest als beratenden Verleger für dtv gewinnen, und der zog wiederum nach München einige Follower mit, die er bei Rowohlt groß herausgebracht hatte: Jonathan Franzen beispielsweise, Jeffrey Eugenides ...

Der dtv sei ein Verlag, „der seit vielen Jahren bei Lesern, Buchhändlern und Autoren nichts als Sympathien auslöst“, wird Laugwitz in einer Mitteilung aus München zitiert. Dass das offenbar auch für Laugwitz gilt, zeigt der neueste Coup, der sie zu einer der wichtigsten literarischen Verlegerinnen Deutschlands befördert. Ab zu Laugwitz nach München – gilt das vielleicht demnächst auch für Daniel Kehlmann? Der Rowohlt-Bestsellerautor hatte sich damals ebenfalls für die gebürtige Berlinerin starkgemacht ... das Ende der Kettenreaktion scheint noch nicht absehbar.

