Christian Clavier ist in seiner Paraderolle nie albern genug

Christian Clavier spielt wieder seine Paraderolle: Monsieur Claude. Superstar war er in Frankreich schon davor. Nach Zwischenstation in London lebt er nun in Brüssel, fühlt sich aber "als Franzose durch und durch".

Christian Clavier könnte auch in diesem Jahr etwas für die Rettung der deutschen Kinos tun. Oder besser hat es schon getan, spielt also wieder die Rolle des erzkonservativen Familienvaters Monsieur Claude. Der erste Teil der französischen Komödie über die Multikultifamilie mit dem verzweifelten Patron mit all seinen rassistischen Vorurteilen lockte weltweit ein Millionenpublikum. Nun erscheint Teil drei, kommen die Angehörigen der Claudschen Schwiegersöhne aus aller Herren Länder zu Besuch, und weil dabei die Klischeekiste wieder geplündert wird, dürfte das ganze auch wieder ein schöner Erfolg werden. Und mittendrin also Clavier, 70, gerühmt vielfach als legitimer Nachfolger von Louis dè Funes, der sagt: „Man muss zum Komiker geboren werden, das ist das Ungerechte an diesem Beruf. Lernen lässt sich das leider nicht.“

Mit dem Kassenschlager „Die Besucher“, in dem Clavier an der Seite von Jean Reno den Diener eines zeitreisenden Ritters mimte, gelang Clavier der Durchbruch. Wen der 1,68 große Schauspieler auch schon darstellte: Asterix, Napoleon, und natürlich einen der „Strandflitzer“ im gleichnamigen Film (1978), der noch heute in Frankreich Kultstatus genießt. An seiner Seite spielten damals seine Schulfreunde, mit denen er einst die sehr erfolgreiche Comedygruppe „Le Splendid“ gegründet hatte („es konnte nie albern genug sein“), darunter auch Marie-Anne Chazel. Über 30 Jahre waren beide ein Paar, sie haben eine gemeinsame Tochter.

Extrem geliebt, aber in Frankreich auch umstritten

Wie Gérard Depardieu, der Obelix an seiner Seite, ist Clavier in Frankreich ein extrem geliebter – aber nicht unumstrittener – Superstar, im übrigen Ritter der Ehrenlegion. 2012 zog er nach London, weil er sich von linken Medien schlecht behandelt fühlte, die ihm seine Loyalität zu Freund und Ex-Präsident Nicolas Sarkozy übel genommen hätten. Und ließ sich in Folge mit Sätzen wie diesen zitieren: „Nach Frankreich will heute keiner mehr freiwillig ziehen.“ Ja, und auch das Essen sei in London besser.

Heute lebt Christian Clavier, ein wie er von sich sagt überzeugter Europäer, in Brüssel. Verheiratet ist er mit der Schauspielerin Isabelle De Araujo. Und alles klingt weicher. Er wolle ein möglichst normales Leben führen, in seinem alten Viertel in Paris sei das nicht möglich. Aber, er sei durch und durch Franzose. Was den kennzeichnet? „Die Geisteshaltung, sich über alles lustig zu machen.“ Könnte natürlich auch ein Klischee sein.

