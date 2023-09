"Die Päpstin" Johanna Wokalek ist die Neue im Polizeiruf

Johanna Wokalek folgt auf Verena Altenberger in der beliebten Münchner Krimireihe als Kommissarin. Ihr Mann ist ein bekannter Stardirigent.

Es gibt Schauspieler, die sind auf eine Rolle programmiert, weil sie eigentlich nur sich selbst darstellen können. Die richtig guten Mimen aber sind Verwandlungskünstler und können alles und jeden überzeugend fürs Publikum rüberbringen. Zu dieser Kategorie Schauspieler gehört Johanna Wokalek.

Ob in der Literaturverfilmung "Die Päpstin" oder in Bernd Eichingers Produktion "Der Baader Meinhof Komplex" als Terroristin Gudrun Ensslin - die gebürtige Freiburgerin spielt so gut wie immer glaubwürdig. Nicht zuletzt darum zählt sie zu den renommiertesten und auch zu den beliebtesten deutschen Schauspielerinnen.

Wokalek folgt im Münchner Polizeiruf 110 auf Verena Altenberger

Jetzt tritt Wokalek die Nachfolge der ebenfalls großartigen Verena Altenberger bei der beliebten Münchner Ausgabe der Krimireihe Polizeiruf 110 an. Als Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm kommt sie nach einem Auslandsaufenthalt zurück nach München.

Die erste Folge "Little Boxes" entstand unter der Regie von Dror Zahavi sowie nach einem Drehbuch von Stefan Weigl, und führt ins linke Universitätsmilieu der bayerischen Landeshauptstadt. Dort wird ein wissenschaftlicher Mitarbeiter nach Vergewaltigungsvorwürfen tot aufgefunden. Die Geschichte wird in einem stellenweise satirischem Unterton erzählt, der im Vorfeld auch schon kritisiert wurde. Ausgestrahlt wird der Krimi am Sonntagabend um 20.15 Uhr.

Dirigent Hengelbrock und Wokalek leben zwischen Paris und Hamburg

Ihr Handwerk hat Wokalek von der Pieke auf gelernt. Schon nach dem Abitur schaffte sie es ans renommierte ''Max Reinhardt Seminar'' in Wien. Sie hatte zudem das Glück und Können, gleich von Anfang ihrer Karriere an durchzustarten. Noch während ihrer Ausbildung war die heute 48-Jährige in dem Kinofilm "Aimée & Jaguar" neben Maria Schrader zu sehen. Von da an ging es weiter aufwärts.

Allerdings wollte sich die Wandelbare beruflich nie festlegen. Neben ihren Theaterengagements auf großen Bühnen ist sie regelmäßig auch in Film und Fernsehen zu sehen. Privat dagegen ist Johanna Wokalek seit elf Jahren mit dem Star-Dirigenten Thomas Hengelbrock verheiratet. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn.

Der Altersunterschied von 17 Jahren spielt für das Ehepaar selbst keine Rolle, durchaus aber für Klatschzeitschriften: "Das scheint tatsächlich immer noch zu beschäftigen. Ich finde das unheimlich spießig", kommentiert Wokalek, die mit ihrer Familie zwischen Paris und Hamburg pendelt, entsprechende Veröffentlichungen.