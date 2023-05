Die Schauspielerin Sandra Hüller glänzt doppelt

Als beste Darstellerin wird die Ausnahmeschauspielerin bei den Filmfestspielen in Cannes zwar nicht ausgezeichnet, trotzdem kann sie sich wie eine Gewinnerin fühlen.

Den Preis für die beste schauspielerische Leistung hat eine andere Darstellerin bekommen, ausgezeichnet kann sich Sandra Hüller trotzdem fühlen. Die beiden Filme, in denen sie prominent vor der Kamera stand, bekamen die wichtigsten Preise des Festivals: "Anatomy of a Fall" der Regisseurin Justine Triet gewann die Goldene Palme und "The Zone of Interest" von Jonathan Glazer den Großen Preis der Jury. Beide Filme hätten ohne die starken schauspielerischen Leistungen keine Chance gehabt.

Feiern kann Hüller nach der Preisvergabe also trotzdem. Das ist anders als 2016, als sie in dem fantastischen Maren-Ade-Film "Toni Erdmann" zwar die Herzen der Kritikerinnen und Kritiker erobert hatte, es aber für dieses Meisterwerk keinen Preis in Cannes gab, sondern erst im Anschluss auf anderen Festivals reichlich.

Die Hauptrolle ist Sandra Hüller auf den Leib geschrieben worden

Unterschiedlicher könnten die Filme nicht sein, in denen sie ihr Können gerade zeigt. In "Anatomy of a Fall" hat Regisseurin Triet ihr die Hauptrolle Sandra auf den Leib geschrieben. Triet wollte nach dem Film "Sibyl – Therapie zwecklos" aus dem Jahr 2019 unbedingt noch einmal mit Hüller zusammenarbeiten. Die Film-Sandra steht vor Gericht, weil sie verdächtig wird, ihren Mann umgebracht zu haben. Im Prozess wird die Geschichte einer zerbrechenden Beziehung erzählt.

In "The Zone of Interest" spielt Hüller die Gattin von Rudolf Höss, dem Kommandanten des KZ Auschwitz, während der Film den Fokus auf das Familienleben richtet, das auf einem Grundstück hinter der Lagermauer stattfindet. Der Jüdischen Allgemeine sagte Hüller, dass ihr die Verantwortung bewusst gewesen sei. Man könne das nicht richtig machen. "Man kann nur versuchen, wirklich da zu sein, Respekt zu haben, sich einzulassen, zu vertrauen, zu hören."

Sandra Hüller verleiht ihren Figuren mit eher unspektakulären Mitteln Tiefe

Damit beschreibt Hüller auch, was sie als Schauspielerin so oft auszeichnet: Ihre spezielle Art der Anwesenheit, ihre Weise, mit eher unspektakulären Mitteln ihren Figuren Tiefe, Echtheit und Leben zu verleihen, so überzeugend, dringlich, ehrlich und offen, dass man ihr immerfort glaubt, sie versteht, mit ihren und an ihren Figuren leiden kann.

Hüllers Magie wirkt nicht nur in Filmen, sondern auch auf der Bühne. Von 2012 bis 2015 gehörte sie zum Ausnahmeensemble der Münchner Kammerspiele in den Tagen von Johann Simons. Diesem folgte sie 2018 ans Schauspielhaus Bochum. Deshalb pendelt die 45-Jährige, die eine Tochter hat, zwischen Leipzig und Bochum hin und her.