Die unwahrscheinliche Schauspielkarriere des Franz Rogowski

Eine Schauspielschule hat Franz Rogowski nicht besucht, Erfolg hat er trotzdem, mittlerweile auch in internationalen Filmproduktionen.

Ob jemand vor 16 Jahren geahnt hat, es mit einem künftigen Schauspielstar aus Deutschland zu tun zu haben? Damals begann die unwahrscheinliche Karriere des Franz Rogowski. Er, der mit einer Lippenspalte geboren wurde und beim Sprechen leicht lispelt, wollte auf die Bühne, machte eine Tanzausbildung, stürzte sich in die freie Theaterszene und nahm die Angebote an, die sich ergaben: als Tänzer, Choreograf, Schauspieler.

Heute, etliche Engagements und Filmproduktionen später, macht Rogowski international von sich reden. Mit den bekannten deutschsprachigen Autorenfilmern hat er längst zusammengearbeitet, ohne eine der renommierten Schauspielschulen besucht zu haben. Für Michael Haneke etwa spielte er in der Familiengeschichte "Happy End" den Sohn, der die Erwartungen der dominanten Mutter enttäuscht. In Christian Petzolds "Transit" gab er die Hauptfigur Georg, zwei Jahre später stand er für Petzold in "Undine" wieder gemeinsam mit Paula Beer vor der Kamera. Für seine Rolle in "In den Gängen" bekam er 2018 den Deutschen Filmpreis. Darin überzeugt er als scheuer Arbeiter, der sich in die etwas ältere Kollegin aus der Süßwarenabteilung verliebt.

Schon mehrfach hat Rogowski in italienischen Produktionen mitgewirkt

Mittlerweile findet sich Rogowskis Name in internationalen Produktionen, etwa bei den nun beginnenden Filmfestspielen in Venedig. Rogowski kann auf dem roten Teppich gesichtet werden, wenn Giorgio Dirittis Außenseiterporträt "Lubo" seine Premiere hat. Übrigens ist das nicht das erste Mal, dass Rogowski mit einem italienischen Filmemacher zusammengearbeitet hat: 2021 drehte er mit Gabriele Mainette den Fantasyfilm "Freaks out".

Auch nach der Corona-Pandemie steht Rogowski, der 1986 in Freiburg geboren wurde, in Tübingen aufwuchs und übrigens auch Enkel des früheren BDI-Präsidenten Michael Rogowski ist, mehrfach im Jahr vor der Kamera. Kinogänger können ihn ab Donnerstag in dem neuen Film "Passages" des amerikanischen Regisseurs Ira Sachs sehen. Darin spielt er einen homosexuellen deutschen Filmemacher, der seinen Partner ständig betrügt und gerade eine Liebesgeschichte mit einer Frau anfängt. Ein wahres Beziehungsdrama entwickelt sich daraus. So sehr Rogowski als Darsteller in das Innere seiner Figuren blicken lässt, so sehr hält er sein Privatleben aber aus dem Rampenlicht. Was man von ihm weiß: dass er gerne in seiner Freizeit bouldert.

Lesen Sie dazu auch