Helene Fischer startet Tournee – trotz Rippenbruchs

Ein bisschen still war es zuletzt um Helene Fischer. Aber nach Pandemie, Babypause und einem Rippenbruch tourt sie jetzt durch 15 Städte.

Ist das noch eine Hitliste – oder schon eine Patientenakte? Die Evergreens der Helene Fischer, sie lesen sich wie Diagnosen: "Atemlos durch die Nacht“. "Herzbeben“. Dann wollte sie "immer wieder dieses Fieber spüren“, und im Jahr 2023 folgte der ... Rippenbruch. Rippenbruch? Klingt so gar nicht nach einem Hit. War es auch nicht. Am 20. März schockte Fischer ihre Fans und erklärte auf Instagram ihrer Million an Followern, dass sie sich an den Rippen verletzt hat: "Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen.“ Der Rat lautete: Pause. Verschiebung der herbeigefieberten Comeback-Tournee.

Aber die Fischer wäre nicht die Bundes-Pop-und-Schlagergöttin, würde sie nicht jetzt schon wieder auf die Bühne tanzen. Keinen Monat später. In Hamburg startet heute ihre Tour mit einem Titel, der wieder einen medizinischen Zustand beschreibt: "Rausch“.

Helene Fischer auf dem Weg zur erfolgreichsten deutschen Sängerin?

Flugs zurück auf die Bühne: Denn die Schlagerfachwelt tuschelt gerade, dass die Krone des Gesangs gar nicht der Fischer gehört. Sondern: Vicky Leandros. Mit 55 Millionen Tonträger ist die Griechin wohl die erfolgreichste Sängerin deutscher Sprache. Aber warum sollte die Fischer diese Marke nicht knacken? Die Frau, die 1984 in Krasnojarsk als Jelena Petrowna Fischer geboren wurde, scheint aus den Weiten Sibiriens gekommen zu sein, um die deutsche Musikszene zu regieren.

38 Jahre ist sie und Chefin ihrer eigenen Marke: Mehr als 17 Millionen verkaufte Tonträger, glitzernde TV-Shows, entzückte Stadien. Als Akrobatin schwebt sie auf Cirque-du-Soleil-Niveau und singt dazu mit Musical-geschulter Pathos-Stimme. Dabei hat die Fischer nah am Wasser gebaut: In Inning am Ammersee lebt sie mit ihrem Freund Thomas Seitel – Akrobat in ihren Diensten. So haben die Eltern einer Tochter wohl gemeinsam trainiert für die Rückkehr nach Babypause und Tourplanänderung. Yoga, Seilspringen, Liegestütze, das Fischer-Workout.

Helene Fischers Tour "Rausch" führt durch 15 Städte

Das Pop-Kraftpaket Pink ist ein Vorbild der Fischer – ein US-Star, dem sie heute mit ihren Shows auf Flug- und Augenhöhe begegnet. 2018 zählte Fischer zu den bestverdienenden Künstlerinnen weltweit, vor Celine Dion, und 2021 sang sie ein Duett mit Latin-Popper Luis Fonsi. Schritte hinaus aus der Schlager-Klischeekiste.

Nun liegen 15 Städte auf Fischers Tour-Fahrplan 2023. Ihrer Million auf Instagram hat sie versichert: "Jetzt hält mich wirklich nichts mehr auf.“