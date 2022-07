Eine Frau der Superlative: Das ist Lizzo

Wichtigster Popstar unserer Zeit? Eine Frau, die die Welt verändert? Lizzo hat jedenfalls ein neues Album, "Special", Ärger mit einem Song – und was zu sagen.

Klingt immer arg dick aufgetragen, wenn Musikmagazine jemanden als „wichtigsten Popstar unserer Zeit“ bezeichnen. Weil: Was ist an Popmusik wichtig? Wenn Billie Eilish gegen weibliche Körpernormen und männliche Dominanz, für – wie das heute heißt – Body Positivity und Mental Health Zeichen setzt? Wenn Harry Styles für die Regenbogenfreiheit der Liebe einsteht? Wenn Beyoncé sich für schwarzes Selbstbewusstsein und Gleichberechtigung stark macht? Je mit Millionen, die ihnen folgen?

Wer zumindest auf eine dieser Fragen mit „Ja, doch, irgendwie schon“ antwortet, der muss wohl sagen, dass am Urteil diesmal des Musikexpress und diesmal über Lizzo was dran ist. Denn die steht wuchtig gleich mal für alles vorher genannte – und wurde auch noch vom Time-Magazine auf den Titel gehoben, in einer Ausgabe zum Thema: „Frauen, die die Welt verändern.“ Ach ja, und schwupps: Schon hat die neue Single der 34-Jährigen, die bereits drei Grammys gewonnen hat, wieder die Top 3 in den US-Charts geknackt. Das klassisch soulige „About Damn Time“ ist Vorgeschmack auf das neue Album von Lizzo – und hat ein schönes Video, in dem sie sich ihren Weg aus der Selbsthilfegruppe in die Starglitzerwelt tanzt. Aber ist Melissa Viviane Jefferson aus Detroit der Weg zu alledem wirklich so tänzerisch gelungen?

Lizzo trifft mit ihrer Art den Zahn der Zeit

Es hat schon gedauert, bis sich für sie, die mit Gospel aufwuchs und an der Flöte ausgebildet wurde, aber als Teenager zu Rap und R&B drängte, irgendjemand im Showbusiness interessierte. Backgroundgesang, Schicksalsschläge, Depressionen, selbstverlegte Alben… 2019 aber ging es richtig los: Hits wie „Truth Hurts“ (im Video heiratet sie sich selbst), das Album „Cuz I Love You“ (mit einem Aktfoto von ihr auf dem Cover) und eine Filmrolle neben Jennifer Lopez in „Hustlers“. Sie ist heute Model für Oversize-Mode, hat ihre eigene Casting-Show bei Amazon Prime.

Die an diesem Freitag erscheinende Platte heißt, wie Lizzo ist: „Special“. Und spricht damit doch für sehr viele. Plötzlich jedenfalls passt die, die so lange um einen Platz kämpfen musste, in die Zeit. Aber wer wichtig ist, wird auch genau beobachtet. Im neuesten Song, dem ruppig rappende „Grrrls“, wurde Lizzo wegen einer Textzeile Behindertenfeindlichkeit vorgeworfen. Woraufhin sie den Text änderte.

