Er lässt die Sprache funkeln: Wolf Haas bekommt den Erich-Kästner-Preis für Literatur

Wolf Haas wird mit dem Erich-Kästner-Preis ausgezeichnet. Mit seinen Brenner-Krimis hat der Österreicher einen speziellen Ton in die Literatur gebracht.

Warum nicht so beginnen, wie man es von den Brenner-Krimis so gut kennt: "Jetzt ist schon wieder was passiert." So ein bisschen beiläufig eröffnet der österreichische Schriftsteller Wolf Haas gern seine Krimis um den schrägen Wiener Ermittler Simon Brenner, um dann von dort aus die Handlung die aberwitzigsten Wendungen nehmen zu lassen, die ein Kriminalfall nur nehmen kann.

In den Brenner-Krimis ist der fiktive Erzähler die eigentliche Hauptfigur

Wobei Handlung: Da leidet Wolf Haas ja immer ein wenig, wenn er lesen muss, wie Kritiker und Moderatoren die Geschichte seiner Brenner-Bücher in wenigen Sätzen zusammenfassen. "Nicht um viel Geld würde ich dieses Buch lesen wollen", denkt er sich dann, denn die oft bizarre Handlung spielt zwar eine Rolle, das eigentliche aber ist für den promovierten Linguisten die Sprache, jener spezielle Haas-Sound, den der 1960 im Salzburger Land geborene Schriftsteller einem fiktiven Erzähler – für ihn die eigentliche Hauptfigur seiner Bücher – in den Mund legt.

"Das Haasische" eben, wie Kritiker schon formulieren, mit dem der Erzähler das Geschehen ordnet und kommentiert, mit dem er seine Leser direkt anspricht: deutlich österreichisch geprägt, scheinbar nach dem Volksmund gesprochen, dabei aber hochartifiziell, knapp-lakonisch, mit vielen Wiederholungen philosophisch durch die Story mäandernd. Insgesamt neun Bände der Reihe sind seit 1996 erschienen (zuletzt "Müll" im Jahr 2022) und zum Teil erfolgreich verfilmt mit Josef Hader in der Titelrolle.

In seinen Romanen experimentiert Wolf Haas mit Form und Sprache

Die Pausen zwischen den Brenner-Krimis füllte Haas mit Büchern, in denen er ebenfalls nicht nur mit der Sprache, sondern auch der Form experimentierte: der Liebesgeschichte in Interview-Form "Das Wetter vor 15 Jahren", der postmodernen "Verteidigung der Missionarsstellung", das der Grundstruktur des Paisleymusters nachempfunden ist, das autobiografisch geprägte "Junger Mann" und im Jahr 2023 "Eigentum", in dem er Leiden und Sterben seiner Mutter nachzeichnet.

Einiges an Preisen haben ihm diese skurrilen literarischen Einfälle, seine sprachliche Brillanz und sein souveräner Humor schon eingebracht. Und jetzt ist also wieder etwas passiert: Wolf Haas hat den mit 5000 Euro dotierten Erich-Kästner-Preis für Literatur zugesprochen bekommen – für sein "immer überraschendes und sprachlich funkelndes Gesamtwerk." Am Freitagabend nimmt er ihn in der Internationalen Jugendbibliothek in München entgegen.

