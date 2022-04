Ezra Miller: Der Absturz auf dem Weg zum Superstar

Ezra Miller war eine Zukunftshoffnung Hollywoods, spielt in "Phantastische Tierwesen", sollte als "Flash" im Zentrum des DC-Universums stehen – aber nun: Game over?

Man soll ja keine Witze machen, wenn es um Bedrohungen und Festnahmen geht. Von sehr ernsten Folgen davon zeugen zerbrochene Karrieren einer erklecklichen Zahl an Stars. Aber der Spaß bietet sich bei Ezra Miller, gerade noch unmittelbar davor, eine solche Größe zu werden, einfach an.

Um die Rolle als blitzschneller „Flash“ sollte sich das ganze, milliardenschwere Superhelden-Universum von DC-Comics neu anordnen. Und was war da zuletzt zu sehen von Ezra in „Zack Snyder’s Justice League“? Der Weltuntergang war eigentlich geschehen, schien unumkehrbar – aber Flash beschleunigte im Special-Effekt-Spektakel über Lichtgeschwindigkeit, schritt damit zurück in der Zeit und rettete, bestaunt von Bat- wie Superman: alles! Soll er sich also doch jetzt mal auf den Weg machen und seinen eigenen vergleichsweise lapidaren Niedergang verhindern!

Ezra Miller neben Zendaya, Thimotee Chalamet und vor allem Tom Holland

Wobei Ezra eines daran schon mal gar nicht lustig finden würde: das „er“. Denn diese vor demnächst 30 Jahren in New Jersey geborene Person, sie bezeichnet sich als non-binär. Keine Sie also wie die Mutter, eine Tänzerin, kein Er wie der Vater, ein Buchverleger – aber jüdischgläubig wie er, nicht christlich wie sie. Ezra also sollte aufrücken zu den neuen Stars, den Zukunftshoffnungen Hollywoods, Zendaya und Timothee Chalamet, als so lustiger wie spektakulärer „Flash“ für DC erwirtschaften, was der charmante Tom Holland als Spider-Man für Marvel an Milliarden einheimste.

Nach einer stetig steigenden Kurve vom Teenie-Drama „Afterschool“ über Auftritten an der Seite von Stars in „Meet the Rizzos“ und „We Need To Talk About Kevin“ bis zum Tritt aufs große Podest 2016: mit „Batman v Superman“ im Blockbuster-Universum und mit „Phantastische Tierwesen“ in Star-Sphären – nun ist Ezra nicht nur im dritten Teil von Rowlings Zauberwelt zu sehen, sondern auch erste Testvorführungen zum Hauptrollen-Helden-Debüt „Flash“ seien sehr, sehr positiv verlaufen.

Man hat bei den Filmstudios locker hingenommen, dass sich rumsprach, Ezra sei beim Dreh überfordert gewesen, sei zusammengebrochen, durchgedreht. Hatte man dieser als waffennärrisch geltenden Person ja auch verziehen, dass sie auf Instagram mal schon aufrief, Ku-Klux-Klan-Mitglieder sollten „sich selbst erschießen, andernfalls würde man das auch gerne übernehmen“. Aktuelle Geschehnisse aber riefen wach, was 2020 bereits für Aufsehen gesorgte hatte, als ein Video zeigte, wie Ezra auf Island in einer Bar eine Frau würgte. Nun war es Hawaii, eine Bar: obszöne Ausfälle gegen eine singende Frau, Angriff auf einen Darts spielenden Mann, Verhaftung und Anklage. Und gleich darauf: Berichte über Ausfälle gegen ein hawaiianisches Ehepaar, Drohungen, Diebstahl … Die Ergebnisse: eine einstweilige Verfügung vom Richter vor Ort und eine sofortige Krisensitzung bei den Studios. Ezra Miller könnte seine große Chance auf den großen Ruhm verspielt haben. Selbst „Flash“-Fans fordern bereits den Ersatz durch die Serien-Besetzung Grant Gustin.

