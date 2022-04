Grammy-Sieger Jon Batiste: Ein besonderer Triumph der Musik

Zwischen Disney-Knüller und Straßenkampf: Die Geschichte des Jazz-Pianisten Jon Batiste, der nun in persönlich schwieriger Zeit aus besonderen Gründen gewann.

Vielleicht haben Sie ja den feinen Disney-Film „Soul“ gesehen? Es geht darin (neben einer herrlich widerspenstigen Seele) um einen schwarzen Jazz-Pianisten, der sich irgendwie durchschlägt und davon träumt, nur noch von der und vor allem für die Musik zu leben. Die Musik für den Film wiederum stammt von ihm: Jon Batiste.

Dafür hat er einen Golden Globe und einen Oscar bekommen, und jetzt dazu einen Grammy. Aber nein, auch wenn er ein schwarzer Jazz-Pianist ist – es ist nicht das Märchen des Films, das hier in Hollwood-Vergrößerung wahr geworden ist. Es ist eigentlich noch viel größer, aber fängt nicht so klein an .

Jon Batiste: erster schwarzer Sieg beim "Album des Jahres" seit 14 Jahren

Jon Batiste war nie ein Niemand. Hineingeboren in eine Familie, die in den USA als regelrechte Musik-Dynastie aus New Orleans gilt, ist der 35-Jährige nun zu deren Krönung geworden: mit den vier weiteren Grammys, die er bei der Gala in Las Vegas, für seinen Song „Freedom“ und das Album „We Are“. Darunter in Königsdisziplinen wie „Musikvideo des Jahres“ und vor allem „Album des Jahres“, die er als erster schwarzer Musiker seit 14 Jahren gewonnen hat und darin auf den großen Herbie Hancock folgte.

Und damit ist man beim eigentlichen Thema. Denn Jon Batiste hat nicht etwa mit irgendwelchen plötzlichen Pop-Hits Aufsehen erregt – in den US-Charts spielte er nie eine Rolle, höchste Position bislang: Platz 86. Und Stars waren bislang bloß jene, an deren Seite er, der an der renommierten Juilliard Scholl Jazz bis zum Master studiert hat, musizierte: Prince und Stevie Wonder, Lenny Kravitz und Ed Sheeran … – oder auch Steven Colbert, dem Abend-Talker im US-TV, bei dem Batiste als Band-Chef und manchmal auch Spaß-Komplize fungiert. Seine Fähigkeiten stehen also längst außer Frage. Was ihn aber ins Rampenlicht befördert hat, ist das Engagement, mit dem Jon Batiste seine Musik verbindet.

"Freedom": Jon Batiste und der Sound von "Black Lives Matter"

Er war gerade volljährig, da gründete er das Projekt „Stay Human“ (bleib Mensch/ menschlich), mit dem er auch Straßenkonzerte gab, die er „Love Riots“ nannte: Liebesrevolten. Die Botschaft: Musik sei viel mehr als Unterhaltung, sie könne „heilen, unausgesprochen Schmerz mitteilen, Botschaften aussenden, ins Bewusstsein rücken …“. Und genau das tat er mit ihr. Vor allem gegen Rassismus und für Verständigung, er lieferte unmittelbar die Musik in der „Black Lives Matter“-Bewegung – aber auch in der Corona-Pandemie, bei Demonstrationen für die Wissenschaft. Ein friedlicher musikalischer Straßenkämpfer der Aufklärung, der Gleichberechtigung und der Liebe – jetzt feiert er seinen Triumph.

Und das in einer privat schwierigen Zeit. Denn die Autorin Suleika Jaouad, die er seit langem liebt und die bereits vor zehn Jahren an Leukämie erkrankte, überlebte – bei ihr ist der Blutkrebs zurück. Als sie sich vor wenigen Wochen einen Knochenmarkstransplantation unterzog, heirateten die beiden am Tag zuvor noch heimlich. Ihre Genesung, so viel kann als sicher gelten, wäre für Jon Batiste wichtiger als alle Grammys.