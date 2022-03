Jared Leto: Ein Dreifach-Held, nicht ganz von dieser Welt

Jared Leto ist ein Phänomen. Triumphierend bei den Oscars wie in Hitparaden. Sein altersloses Gesicht hat mehr Facetten als Marvel-Held "Morbius", die er jetzt spielt.

Selbst von einer Klischee-Hollywood-Mutti, die den Traum ihres Kindes mitträumt, würde man doch so viel Realismus annehmen. Dass sie ihrem zarten Söhnchen über das glatte dunkle Haar streichelt, milde in dessen strahlend blaue Äuglein blickt und sagt: Schatz, du bist sehr hübsch, sehr talentiert und sehr besonders – aber du kannst einfach nicht Filmstar, Rockstar und Top-Model werden …

Bloß, nun ja: Jared Leto ist in allem anderen als einem Hollywood-Klischee aufgewachsen; und ist alles das tatsächlich geworden. Und ist, vielleicht noch irrer, nun, da er mit „Morbius“ einen Helden des Blockbuster-Universums von Marvel neu ins Kino einführt, kürzlich schon 50 geworden. Sehen Sie sich das aktuelle Foto an!

Jared Leto: Sein rauer Start ins Leben, sein Weg zu 30 Seconds to Mars

Also: Wie geht das alles? Und warum bei ihm? Ist er, der ja in Filmen oft nicht ganz irdisch wirkt, der als Frontmann der von Millionen verehrten Band Thirty Seconds To Mars samt eigenen Symbolen messianisch auftritt, der als Model den einst ziemlich männlichen Auftritt bei Hugo Boss zum androgynen und dabei vollbärtigen für Gucci aufgelöst hat, noch von dieser Welt?

Vielleicht ist es genau das: Ja und Nein. Von Anfang an. Die Mutter Fotografin, früh vom Vater geschieden, neu verheiratet, wieder geschieden, sie zog mit zwei Söhnen dauernd um, lebte mit ihnen in einer Hippiekommune – einzig konstant: die prekären Verhältnisse. Jared und Bruder Shannon suchten Halt abseits des Unmittelbaren, in der Kunst. Musizierten früh miteinander. Und Jared studierte nach der Highschool in Washington Malerei in Philadelphia, dann Film in New York. War 23, als er für die TV-Serie „Willkommen im Leben“ entdeckt wurde. Womit begann, was zu starken Filmrollen wie in „Requiem for a Dream“ oder „Mr. Nobody“ führte, zum Oscar für „Dallas Buyers Club“. Immer zwischen Wahn und Wirklichkeit, zuletzt auch schillernd in „Blade Runner 2049“ und „House of Gucci“ (auch mal missglückend, siehe „Suicide Squad“).

Jared Leto: Ein Veganer, der sich runterhungern und fett fressen kann

Krass, wie ihm in „Fight Club“ Brad Pitt das schöne Gesicht zu Brei schlägt, krass, wie er für Rollen schon mal 32 Kilo zunahm und sich bis auf 52 Kilo runterhungerte. Ein nach Höherem strebender Geist, der mit Hingabe über das Körperliche zu gebieten sucht: Nicht zufällig ist Leto auch Kletterer. Und er trennt säuberlichst. Die vor auch bald 25 Jahren mit dem Bruder gegründete Rockband soll den Filmstar Jared unerwähnt lassen, als etwas ganz Eigenes funktionieren, betont dabei „als Kunstprojekt“. Muss man noch sagen, dass Jared Leto vegan lebt? Dass er Bedeutsames über das Sein und die Welt singt? Und natürlich in umfassendem Sinne über: die Liebe!

Dabei könnte man meinen, dass er über die im Unmittelbaren nur Begrenztes sagen kann, sie im Konkreten noch nicht für sich gefunden hat. Von vielen Affären wird gemunkelt, etwa mit Lupita Nyong’o, bekannt wurde die gescheiterte Beziehung mit Cameron Diaz. Aber ein solcher Blick auf Essenzielles wäre für einen Jared Leto viel zu eindimensional.