Monika Gruber: "Heldin von Erding" oder "Pegida-Moni"?

Mir geht es ähnlich. Ich habe mich immer gefragt, was die Leute an Herrn Nuhr oder dieser Frau Gruber finden. Das ist kein Humor oder intelligentes Überspitzen, sondern das primitive Auslachen von Schwächeren oder von Minderheiten - ähnlich wie das Mario Barth macht, nur nicht ganz so blöde. Gutes politisches Kabarett arbeitet sich auf kluge Weise an den Mächtigen ab, nicht an den Schwachen. Aber man erkennt die Leute am besten daran, worüber sie lachen.

