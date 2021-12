Markus Lüpertz gibt mit 80 Jahren noch ein Debüt

Der Großkünstler und Malerfürst Markus Lüpertz inszeniert zum ersten Mal Oper. Und gibt seinen Sängern den Rat: nicht schauspielern!

Manch exzentrischer Charakterzug ließe sich plastisch schildern von dem deutschen Groß-, General- und Genialkünstler Markus Lüpertz. Nicht aber, dass er von Minderwertigkeitsproblemen auch nur ansatzweise angekränkelt wäre.

Maler ist er, Plastiker ist er, Dichter ist er, Musiker ist er; alles voller Begeisterung, Hingabe, 150-prozentigem Einsatz – ohne dass er jemals jene idealen 200 Prozent erreichen würde, die ihm selbst vorschweben. Maßvolles ist die Vorhölle für ihn; Kleinmütiges praktisch das Zentrum aller satanischen Folter.

Lüpertz führt Regie in einem Stück am Staatstheater Meiningen

Nun bricht Lüpertz, heuer 80 geworden, zu neuen künstlerischen Ufern auf. Als Bühnen- und Kostümbildner hat er zwar auch schon mehrfach gewirkt, zuletzt am Theater Regensburg in Martin y Solers Oper „Una cosa rara“, aber nun nimmt er erstmals alles für eine Bühnenpremiere an diesem Freitag in die Hand: Regie und Ausstattung. Tatort ist das thüringische Staatstheater in Meiningen, dieser ihm standesgemäße neoklassizistische Prachtbau in einer beschaulichen Kreisstadt von knapp 30.000 Einwohnern; das Thema ist Puccinis populäre Oper „La Bohème“, in der tränenrührend die arme Mimi an Tuberkulose dahinscheidet und quasi gleich vier ehemalige Kollegen von Lüpertz auftreten: ein Maler, ein Dichter, ein Musiker, ein Philosoph. Sie leben als junge großstädtische intellektuelle Künstler im Paris des frühen 19. Jahrhunderts.

Diese Epoche wäre gewiss auch was für den mondänen, stets in gutes, teures Tuch gekleideten Malerfürsten Lüpertz gewesen, aber wäre ist der Konjunktiv II und die Gelegenheit verpasst. Immerhin inszeniert nun ein Bohemien die „Bohème“. Passt doch. Seherfahrung jedenfalls besitzt Lüpertz ausreichend. Gerne besucht er die Salzburger Festspiele im Sommer. Und die könnten ihm Messlatte sein.

Der Maler, Dichter und Musiker provoziert gerne

Die Frage also ist: Was kommt zur Premiere heraus vor 500 zugelassenen Zuschauern? Lüpertz kann manches, kann vieles – etwa die höchst produktive Düsseldorfer Kunstakademie mehr als 20 Jahre lang als Rektor leiten und regelmäßig den braven Bürger durch unerwartete Bronze-Denkmäler provozieren (Aphrodite in Augsburg, Mozart in Salzburg, Apoll in Bamberg, Beethoven in Bonn). Aber kann er auch Opernregie? Vor allem, wenn er ankündigt: „Eine Bühne muss künstlich sein, sie muss wackeln, sie muss klappern, da muss mal eine Kulisse umfallen.“ Vor allem, wenn Lüpertz von den Solisten erwartet: Nicht schauspielern! Immer nach vorne, ins Publikum singen!

Der erfahrene Kunstfreund freilich weiß: Gerade der Regelbruch schafft mitunter Neues, Originäres, Starkes. Lassen wir den Lappen erst mal hochgehen... Vielleicht erweisen sich ja die herausposaunten theatralischen Überzeugungen des in Reichenberg geborenen Professors als Nebelkerzen; vielleicht tritt aber auch ein, dass die Produktion „furchtbar in die Hose“ geht (Lüpertz). Wer weiß.

