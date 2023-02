Michael Douglas gibt wieder den Marvel-Superhelden

Der Hollywood-Star ist im Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" zum dritten Mal im Marvel-Universum zu sehen. Auch ein Skandalfilm mit ihm läuft gerade wieder in den Kinos.

Für Marvel hat US-Schauspieler Michael Douglas 2018 eines seiner Prinzipien bei der Rollenauswahl aufgegeben: nämlich keine Fortsetzungen. Überhaupt war es eine faustdicke Überraschung, dass es Marvel gelungen war, Michael Douglas zu einer Rolle im Superhelden-Universum zu überreden. Seinerzeit sagte Douglas nur, dass er es liebe, Dinge zu machen, die man von ihm nicht erwarte.

Michelle Pfeiffer als Janet van Dyne und Michael Douglas als Hank Pym in "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Foto: Marvel Studios

Nun stand der Schauspieler, der 1944 in New Brunswick (New Jersey) geboren ist, zum dritten Mal in seiner Rolle als ehemaliger Superheld Hank Pym vor der Kamera – in "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", der nun in den Kinos anläuft. Mit dem Film läutet Marvel in seiner Saga die fünfte Phase ein. Und manche Kritikerinnen und Kritiker sagten nach der Uraufführung in Los Angeles, dass es der Marvel-Film sei, der sich bislang am meisten nach klassischer Science Fiction anfühle.

Der Skandalfilm "Basic Instinct" ist noch einmal in die Kinos gekommen

Douglas fügt seiner beeindruckenden Vita im Alter von 78 Jahren einen weiteren Film zu. Aus der Premiere machte er übrigens ein Familienereignis: Seine Frau Catherina Zeta-Jones, 53, posierte schulterfrei an seiner Seite, außerdem war auch ihr gemeinsamer Sohn Dylan Michael Douglas, 22, mit von der Partie. Und Dylan war ein Grund, dass Michael Douglas die Rolle überhaupt annahm: "Dylan wird den Film lieben. Er hat dann endlich einen Film, den er sehen kann", sagte Douglas vor seinem ersten Ant-Man-Film.

Wer Douglas dieser Tage in einer alten Paraderolle noch einmal sehen will, hat vielleicht auch noch Glück. Denn zum Jubiläum des Skandalfilms "Basic Instinct" – Stichwort Slip-Szene, ist der Film über den Cop, der sich während der Mord-Ermittlungen mit der Verdächtigen (Sharon Stone) einlässt, noch einmal ins Kino gekommen. Und man sieht da, was für ein grandioser, was für ein starker Schauspieler Michael Douglas doch ist.

Zwei Oscars: Michael Douglas ist längst eine Hollywood-Legende

Der Sohn von Hollywood-Legende Kirk Douglas ist längst selbst eine geworden. Mit zig Preisen geehrter, zwei Mal auch mit dem Oscar, als Produzent ("Einer flog über das Kuckucksnest") und als Schauspieler ("Wall Street"). Und was Michael Douglas in seiner langen Karriere für Rollen gespielt hat: In der Tragikomödie "Rosenkrieg" einen Ehemann im Beziehungszerstörungsmodus, in "Wall Street" einen durchtriebenen Finanzhai und in "Falling Down" einen Jedermann, dem aber plötzlich alle Sicherungen durchbrennen. Und genug vom Filmgeschäft hat er immer noch nicht.

