Neue Präsidentin des Goethe-Instituts: Gut gerüstet für den internationalen Job

Als Ethnologin und Feldforscherin hat Carola Lentz unterschiedliche Kulturen kennengelernt. Jetzt ist sie als Präsidentin der Goethe-Institute viel auf Reisen.

Gerade organisiert Carola Lentz als Präsidentin des Goethe-Instituts die Vertretungen im Ausland neu: mehr Fokus auf die Projektarbeit, dafür allerdings eine Reduktion bei den Institutsstandorten. Nötig wird dies, damit die Kosten nicht davongaloppieren. Gut möglich, dass Lentz also auch an diesem Mittwoch, wenn sie über aktuelle Entwicklungen und Projekte informiert, dazu Stellung gibt. Denn in Frankreich und Italien sah man die Schließungen von Institutsstandorten mitunter wie einen Abgesang auf die europäische Verständigung.

Doch wenn man Lentz eines attestieren kann, dann, sich auf schwierige, ungewöhnliche und neue Situationen einstellen zu können. Lentz, 1954 in Braunschweig geboren, wollte eigentlich Lehrerin werden. Sie hatte Soziologie, Politikwissenschaft, Germanistik und Pädagogik studiert. Dann allerdings zog es sie in die wissenschaftliche Forschung. Und wie!

Goethe-Institut: Carola Lentz wurde von der Großfamilie adoptiert

Als Ethnologin reiste sie in den 1980er Jahren nach Ghana. Sie wollte das Land kennenlernen, fragte bei einem Kollegen nach, dessen Familie im Norden des Landes lebte und wurde dann Teil dieses 500-köpfigen Familienverbands. Sie verbrachte mit der Großfamilie ihre Abende, hörte sich Geschichten an, ließ sich die Kultur erklären, ein Junge übersetzte die ganze Zeit. Letztlich wurde die Feldforscherin von der Familie "adoptiert" – ein eigener Name inklusive: "Tuonianuo" – was so viel wie "Bitterkeit ist Süße" bedeutet.

Ein weiteres Land, das sie intensiv kennengelernt hat, ist Burkina Faso, dort hielt sie sich zwischen 1997 und 2005 öfter zu Forschungszwecken auf. Bevor ihr Fokus auf dem westlichen Afrika lag, hatte sie sich bereits intensiv mit Bolivien, Mexiko und Ecuador beschäftigt. Lentz, die in Frankfurt am Main und dann viele Jahre an der Gutenberg-Universität in Mainz als Ethnologie-Professorin gelehrt hat, bringt als Präsidentin des Goethe-Instituts also die nötige Erfahrung für die große international agierende Organisation mit. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie unterschiedlich Kulturen sein können.

Die Goethe-Institute heute verstehen sich dabei nicht mehr nur als Vermittler deutscher Kultur. Im Fokus steht die Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern vor Ort. Zu ihrem Amtsantritt 2020 sagte sie im Interview mit unserer Redaktion: "Wir exportieren nicht einen bestimmten kulturellen Kanon, sondern interessieren uns für die vielfältigen kulturellen und sprachlichen Produktionen in der Welt. Zugleich stehen wir aber durchaus für bestimmte Werte."

